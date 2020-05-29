范雲邀跨黨派立委發起連署　籲監委提名女性不得低於1/3

▲中華民國監察院。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第1會期在5月29日結束，民進黨團預計在6月下旬召開臨時會，處理NCC及考監兩院人事同意權。對此，民進黨立委范雲與跨黨派立委發起連署，呼籲總統蔡英文提名之監察委員人選，任一性別比例不得低於三分之一。

總統府29日上午公布新任考試院正副院長與9位考試委員名單，前副總統陳建仁表示，考試院正副院長被提名人黃榮村與周弘憲搭配具創新與傳承意義，11位被提名人中，男性6位、女性5位，女性占45%。

范雲表示，看到考試委員提名名單的11人中，分別為男性6人、女性5人，執得肯定蔡英文的努力，接下來，蔡英文也將公布監察院第6屆院長、副院長、監察委員人選共29位，並送立法院同意後任命。

對此，范雲說，她民進黨立委范雲、劉世芳、林宜瑾發起共同聲明，一小時內即獲得17人連署，並將持續邀集跨黨派立委支持，做為行使同意權的立法委員，我呼籲蔡英文提名的人選，任一性別比例不得低於三分之一。

▲民進黨立委范雲。（圖／記者湯興漢攝）



連署聲明表示，蔡總統即將公布監察院第6屆院長、副院長、監察委員人選計29位，送本院同意後任命。做為立法委員，我們呼籲蔡總統之提名人選，任一性別比例不得低於三分之一。

連署聲明指出，為符合我國簽署的「消除對婦女一切形式歧視公約」(CEDAW)第23號一般性建議指出，婦女參與政治和公共生活的比例應達到30%至35%；以及優於現有監察院組織法第3-1條僅針對第七款人權議題及保護有專門研究或貢獻者有三分之一性別比例規範。

連署聲明認為，未來全體監察委員性別比例應有規範，且不僅針對對第7款之7人規範；惟尚未及於修法之前，籲請蔡總統於本次提名優於現有規範，全體監委依符合三分之一性別比例原則提名。

連署聲明提到，提名監察委員符合三分之一性別比例，只是檢討及改進本次內閣性別比例過低的第一步，後續蔡總統及政府應持續提出具體培養女性政務官、監察委員、考試委員及大法官等決策地位之策進作為以及時程表。

連署聲明強調，台灣雖已是亞洲最性別平等的國家，但我們不能自滿於總統性別、國會女性比例及近年相關政策；更應從公共事務之各級決策層面提升女性權力。這涉及治理權利，亦關係著決定公共資源之分配與個體實現生命價值的機會，必須具體實踐。

根據目前的連署聲明，除了范雲、劉世芳、林宜瑾三位發起人，已獲得民進黨立委周春米、羅美玲、洪申翰、賴品妤、吳玉琴、陳秀寶、湯蕙禎、張宏陸、邱泰源、鍾佳濱、賴惠員、吳琪銘、王美惠、陳素月、陳亭妃、林楚茵、王定宇等人的連署，並持續與跨黨立委連署進行中。

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