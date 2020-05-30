「第二個有許可證的國家」台灣5天核准瑞德西韋　預計7月底輸入1千人次藥物量

▲食藥署署長吳秀梅。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日宣布食藥署核准「瑞德西韋」藥品輸入，主要用於治療重症患者，而台灣也是第二個有許可證的國家。食藥署署長吳秀梅說，這次是「飛速審查」，5天就核准，目前預計先輸入1000人次的量，希望在7月底前可以拿到藥物，不過詳細內容還要待指揮中心核准。

吳秀梅表示，廠商在5/25提出查驗登記許可證申請，相關單位也立即啟動審查，5/29在召開專家建議討論完後，決議可依據藥事法第48條之2規定，有條件核准該藥品專案輸入使用於重度新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染的病人，該藥品輸入後，藥商仍須執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。

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「台灣是第二個有許可證的國家！」吳秀梅說明，美國在5/1僅給予該藥物緊急授權，日本5/7給予「特准緊急許可證」，台灣在5/25接到申請，5/29討論完成，同樣會給予有條件核准的許可證，預計業者下週會領證。

而針對瑞德西韋的治療效果，吳秀梅表示，經過專家評估，患者症狀是有改善的，台灣也有執行臨床試驗，但臨床試驗會在5月底結束，所以如果沒有趕快考慮核准許可證的話，台灣可能會沒有這個藥物，所以經過專家討論後，才會加速核准。