包書包玩包粽子圖書館全包！台東借閱12本書　免費教你包香粽

▲台東縣政府文化處圖書館，6月份規劃「藺草包包粽」系列活動，來圖書館除了看書之外，還可以玩遊戲、包粽子。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

來圖書館可以做甚麼呢?除了看書、借書，還有很多事情讓你意想不到！台東縣政府文化處圖書館結合端午節慶，6月份規劃「藺草包包粽」等一系列的端午節閱讀推廣活動，來圖書館除了看書之外，還可以玩遊戲、包粽子，讓原本充滿書香的圖書館，多了濃濃的粽香。



台東縣政府文化處表示，圖書館端午節閱讀推廣活動自6月2日開始一直持續到6月30日止，除了在圖書館1樓展出端午節、手工藝相關書籍之外，還特別邀請星期天老師和鄭梅玉老師一起和大家包粽子。





活動日期分別在6月6日的周六親子共讀時段，邀請星期天老師以科學、小彈珠、包包粽等遊戲，帶入《魔法糖果》故事繪本、端午節習俗，讓小朋友在玩樂、開心的氣氛中，閱讀繪本、了解節慶；6月13日在圖書館2樓分區資源中心，聘請鄭梅玉老師教大家如何使用藺草編織出一顆顆精美粽子，再加入可以強化身心的中藥防疫包，結合藺草原本的香氣，讓你一整天心情舒暢。

只要民眾在6月2日至6月10日期間借閱12本書，前40名就可以獲得鄭梅玉老師的藺草編織課程報名卡乙張，限量40名喔！

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