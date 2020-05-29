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羅氏吉立亞合作新冠肺炎雞尾酒療法　6月展開試驗

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▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲全球爭相研究新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

文／中央社蘇黎世/波士頓28日綜合外電報導

瑞士羅氏大藥廠今天宣布，6月初會開始臨床試驗將旗下關節炎藥品「安挺樂」和吉立亞公司的抗病毒藥品「瑞德西韋」混合使用，以確定能否有效治療新冠肺炎重症患者。

羅氏大藥廠（Roche）發布聲明說，他們和美國吉立亞醫藥公司（Gilead）合作第3階段全球臨床試驗，將商品名為安挺樂（Actemrac）的類風溼性關節炎藥「托珠單抗」（tocilizumab）和瑞德西韋（remdesivir）混合使用，試驗對象是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）住院重症患者，以評估這種雞尾酒療法的安全性和效力。

羅氏表示，美國、加拿大和歐洲共有450名患者將參與試驗，隨機採用上述療法或安慰劑加以治療，以比較效果差異。

根據上週發布的一份美國大規模研究，原本研發用來治療伊波拉（Ebola）的瑞德西韋有助治療新冠肺炎重症患者。而法國正在進行的試驗也顯示，用托珠單抗來治療新冠肺炎重症患者，可能有助防止出現細胞激素風暴（cytokine storm），以免免疫系統失控。

但羅氏指出，有跡象顯示，將這兩種藥物混合使用可能產生更佳療效。羅氏醫學長暨全球產品研發部主任加拉威（Levi Garraway）在聲明中表示：「我們相信，將抗病毒藥物和免疫調節劑混合使用，可能是治療重症患者的有效方法。」試驗最後結果預計在數個月內出爐。

另一方面，研發首支在美國進行試驗的新冠肺炎疫苗的莫德納公司（Moderna）今天宣布，由於市場需求攀升，他們已和原料藥供應商柯登製藥（CordenPharma）擴大簽約，以取得大量用於製造這支疫苗的脂質賦形劑。

莫德納上週表示，他們的新冠肺炎候選疫苗已成功在一小群健康受測者體內產生抗體，令人對這支目前研發進度在全球數一數二的疫苗抱持期待。

莫德納今天說，與柯登製藥簽訂的擴大供貨合約立即生效，以滿足未來數月疫苗需求增加。莫德納計畫若疫苗試驗成功，今年每月可供應數百萬劑，明年增至每月數千萬劑。

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