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穿「透視裝」服務病患！火辣護理師挨批違反規定　網狂PO「同樣穿法」力挺

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▲「熱辣辣」女護士娜迪亞，識廬山真面目曝光。(圖／翻攝自vV.K.com)

▲「熱辣辣」女護士娜迪亞。(圖／翻攝自vV.K.com)

記者蔡儀潔／綜合外電報導

俄羅斯23歲的女護理師娜迪亞(Nadia)日前在照顧新冠患者時，透明的防護衣下僅穿著內衣，照片外流後引起軒然大波，院方更對她作出懲處。不過不過由於新聞鬧大了，她也一夕爆紅，不少俄羅斯女性紛紛穿上透視裝並上傳網路，以表示對娜迪亞的支持。

事發當時，她被拍到在新冠疫情男病人病房裡工作時，透明防護衣下只穿著內衣，黑色內褲和白色胸罩清晰可見。事發後，娜迪亞向她的主管解釋說，是因為穿著那身防護衣，實在讓她熱到受不了。不過，她仍因為「不符合醫療服裝要求」而遭到紀律處分。

 
 
 
 
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Жители Самары решили поддержать медсестру из Тулы и разделись в рамках флешмоба✔ Находиться в таком костюме даже в купальнике достаточно нелегко. Даже дышать становиться труднее, - приводит слова участника флешмоба телеканал СМИ! Также известно, что фотографии в аналогичной экипировке появились в социальных сетях. Жители Самары позировали в защитных костюмах поверх плавок и купальников на фоне дворов и даже больниц. Фотографии были подписаны хештегом #поракупальников. #тула #тула71 #россия #мывместе #медики #стопкоронавирус #поддержка #спасибо #tula #tula71 #liketime #instalike #лайктайм #взаимныелайки #подписки #развитиеинстаграм #novosti_tula

Новости | ЧП | Фото | Тула（@novosti_tula）分享的貼文 於 張貼

消息傳出後不斷發酵，不僅當地醫生組織表示力挺，議員也指出娜迪亞並沒有惡意，呼籲不應對護理師採取任何紀律處分。除此之外，不少俄羅斯女性紛紛在社群媒體上PO出透視裝，畫面中的她們與娜迪亞一樣「在防護衣下穿內衣」。

當地一名記者科甚曼（Leonid Koshman）有參與支持行動，稱防護服令人難以忍受，「天氣很熱，眼睛都起霧了。尊重醫生。」

另一位支持者則表示，她丈夫每天工作時，都要穿著這身悶熱的防護衣救人，「但該關注的是護理人員的辛勞，而不是他們的服裝！」所幸，由於事件曝光後娜迪亞獲得許多人的同情，加上在同事們的力挺之下，她的懲處終於被推翻。

 
 
 
 
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Решили поддержать медсестру из Тулы, которой сделали выговор за то, что она надела защитный костюм поверх купальника, так как в этих костюмах жарко. #поракупальников #тульскаямедсестра Друзья, в них НЕВОЗМОЖНО ЖАРКО! Муж каждый рабочий день задыхается в этих костюмах, ездит на жаре в машине не по одному часу. Главное не то, в чем одет медик, главное-его миссия!

Евгения（@eseniya_kuzminskaya）分享的貼文 於 張貼

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關鍵字：

俄羅斯女護理師透視裝新冠肺炎

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