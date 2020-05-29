港版國安法／最快8月上路　港民主派憂「誰擁真正執法權？」

▲「港版國安法」被外界稱為是北京逆襲。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大昨（28）日閉幕，一如中外媒體預期，《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（簡稱港版國安法決定草案）審議通過。一切來的太快，被外界稱為「北京逆襲」。香港民主派議員葉建源接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，「未來實施新法的最大關鍵，就是誰有執法主權？如果是大陸中央直接任命，並非港人自主任命，此法是否順應香港局勢，值得觀望。」

▲大陸兩會人大閉幕，港版國安法高票過關，現場拍手長達26秒。（圖／記者任以芳攝）

「港版國安法」逆襲成功

「港版國安法」決定草案高票過關，未來該草案主要針對4種行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行逕，以及外國和境外勢力干預香港事務，因此引起香港不同層面爭議。

首先以制憲程序來看，草案直接跳過香港特區政府，由大陸全國人大提案《港區維護國家安全法》，再授權給全國人大常委會制訂，最後審議通過，再由行政長官實施。「港版國安法」視同新法，並非香港「自行」根據23條的規定來立法。

另外，再看執法面，這項草案直接從上到下，沒有經過香港任何一個立法單位討論。未來，大陸中央將在香港特別行政區設立國安機構，依法執行任務。指派的人員是大陸空降或者是港人人任命？都是十分重要問題。

▲香港泛民派議員葉建源。（圖／翻攝 葉建源臉書）

「誰擁執法權？」

「港版國安法」草案一出，香港泛民陣營非常憂心，可能影響香港的立法權以及一國兩制。葉建源接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，「對於北京的快動作，泛民派議員都很意外。過去幾年來香港基本法23條都沒有進展，林鄭今年也說不會執行，但最後卻用國安法方式，試圖解決香港內政的問題。」

葉建源說，「這次提案的香港政協、人大成員，幾乎沒有一個是『真正』的香港人。」大陸指派任命居多，無法傾聽香港市民心聲，這是很大問題。「港版國安法」是否考慮可以和香港法律接軌，擔心很有可能會被扭曲。

未來如何執法也是很重要的問題，葉建源認為「未來北京在港設置國安機構，相關執法人員是大陸指派？或者是香港本地人員來執法？」另外，專長在教育的葉建源也指出，最近不少香港老師開始擔心「言語入罪」，已經有幾十例遭到警告，由於「港版國安法」決定草案規範細則還沒出台，也讓港人有些憂心。

▲「港版國安法」決定草案一出，香港開始又有抗議行動。（圖／路透）

港社運人士憂「自由受限」

香港前立法會議員、香港青年新政召集人梁頌恆接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「許多民主派成員最擔心該法比「逃犯條例」更不自由，加上未來由大陸在港設立國安機構，言論自由、司法獨立都將受到影響。」梁頌恆說，未來擔心示威抗議被「國家安全」受限，甚至吃上官司，最怕就是送去大陸審判。

▲「港版國安法」決定草案能否成為香港特首林鄭月娥定心丸。（圖／翻攝香港政府網）

北京承諾「一國兩制不變」

「港版國安法」決定草案消息一出來後，大陸官方報導不斷宣導，將會維持香港「一國兩制」運作，不會有改變。該草案28日高票過關後，大陸全國人大常委會委員長栗戰書再次強調，「維護國家主權、安全、發展利益，為香港長治久安，和長期繁榮穩定，確保一國兩制事業行穩致遠。」

香港現任特首林鄭月娥也多次表示，國家安全的立法屬於中央的事權，「港版國安法」不會影響香港的權利和自由，國際社會不應該有「雙重標準」。港政務司長張建宗表示，只有恐怖分子或分裂分子才會受到「港區國安法」制裁， 99.99％的港人不會受到該法影響。

