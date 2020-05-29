　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港版國安法／最快8月上路　港民主派憂「誰擁真正執法權？」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,投票,拍手。（圖／記者任以芳攝）

▲「港版國安法」被外界稱為是北京逆襲。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導　

大陸全國人大昨（28）日閉幕，一如中外媒體預期，《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（簡稱港版國安法決定草案）審議通過。一切來的太快，被外界稱為「北京逆襲」。香港民主派議員葉建源接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，「未來實施新法的最大關鍵，就是誰有執法主權？如果是大陸中央直接任命，並非港人自主任命，此法是否順應香港局勢，值得觀望。」

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,投票,拍手。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸兩會人大閉幕，港版國安法高票過關，現場拍手長達26秒。（圖／記者任以芳攝）

「港版國安法」逆襲成功

「港版國安法」決定草案高票過關，未來該草案主要針對4種行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行逕，以及外國和境外勢力干預香港事務，因此引起香港不同層面爭議。

首先以制憲程序來看，草案直接跳過香港特區政府，由大陸全國人大提案《港區維護國家安全法》，再授權給全國人大常委會制訂，最後審議通過，再由行政長官實施。「港版國安法」視同新法，並非香港「自行」根據23條的規定來立法。

另外，再看執法面，這項草案直接從上到下，沒有經過香港任何一個立法單位討論。未來，大陸中央將在香港特別行政區設立國安機構，依法執行任務。指派的人員是大陸空降或者是港人人任命？都是十分重要問題。

▲▼ 香港泛民派議員 葉建源。（圖／翻攝 葉建源臉書）

▲香港泛民派議員葉建源。（圖／翻攝 葉建源臉書）

「誰擁執法權？」

「港版國安法」草案一出，香港泛民陣營非常憂心，可能影響香港的立法權以及一國兩制。葉建源接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，「對於北京的快動作，泛民派議員都很意外。過去幾年來香港基本法23條都沒有進展，林鄭今年也說不會執行，但最後卻用國安法方式，試圖解決香港內政的問題。」

葉建源說，「這次提案的香港政協、人大成員，幾乎沒有一個是『真正』的香港人。」大陸指派任命居多，無法傾聽香港市民心聲，這是很大問題。「港版國安法」是否考慮可以和香港法律接軌，擔心很有可能會被扭曲。

未來如何執法也是很重要的問題，葉建源認為「未來北京在港設置國安機構，相關執法人員是大陸指派？或者是香港本地人員來執法？」另外，專長在教育的葉建源也指出，最近不少香港老師開始擔心「言語入罪」，已經有幾十例遭到警告，由於「港版國安法」決定草案規範細則還沒出台，也讓港人有些憂心。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲「港版國安法」決定草案一出，香港開始又有抗議行動。（圖／路透）

港社運人士憂「自由受限」

香港前立法會議員、香港青年新政召集人梁頌恆接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「許多民主派成員最擔心該法比「逃犯條例」更不自由，加上未來由大陸在港設立國安機構，言論自由、司法獨立都將受到影響。」梁頌恆說，未來擔心示威抗議被「國家安全」受限，甚至吃上官司，最怕就是送去大陸審判。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝香港政府網）

▲「港版國安法」決定草案能否成為香港特首林鄭月娥定心丸。（圖／翻攝香港政府網）

北京承諾「一國兩制不變」

「港版國安法」決定草案消息一出來後，大陸官方報導不斷宣導，將會維持香港「一國兩制」運作，不會有改變。該草案28日高票過關後，大陸全國人大常委會委員長栗戰書再次強調，「維護國家主權、安全、發展利益，為香港長治久安，和長期繁榮穩定，確保一國兩制事業行穩致遠。」

香港現任特首林鄭月娥也多次表示，國家安全的立法屬於中央的事權，「港版國安法」不會影響香港的權利和自由，國際社會不應該有「雙重標準」。港政務司長張建宗表示，只有恐怖分子或分裂分子才會受到「港區國安法」制裁， 99.99％的港人不會受到該法影響。
 

ET快訊
26歲外國妹開趴後腹痛！　醫竟從下面...抓出一隻「18公分
計程車「台北→墾丁」...網紅破費萬元！專家揭真相：早就回本
港版國安法只有1票反對…網瘋傳「是他投的」　本人出面說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港版國安法／最快8月上路　港民主派憂「誰擁真正執法權？」

高票通過「港版國安法」　全國人大：比港英時期更享有權利和自由

「港版國安法」成功逆襲 北京保密到家...美情報搜集破功

持水果刀跳河！天兵男「小提琴式割脖」1小時：跟女友吵架了

上街簽名力撐「港版國安法」！林鄭月娥：制法能讓市民安居樂業

港高度自治「豈能由美定義」！胡錫進嗆：中國想讓國際金融中心在哪就會在哪

港版國安法只有1票反對…網瘋傳「是他投的」　本人出面說話了

港版國安法高票通過　香港中聯辦「堅決擁護」：必將迎來一片新天

李克強提「台灣同胞是手足」　陸委會回應！

蔡英文「撐香港」推人道救援　國台辦：引黑暴力入台拿石頭砸腳

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

張鈞甯絕裂陳意涵「我們就不和」XD　被問邱澤「謎之回 答」全場安靜...

港版國安法／最快8月上路　港民主派憂「誰擁真正執法權？」

高票通過「港版國安法」　全國人大：比港英時期更享有權利和自由

「港版國安法」成功逆襲 北京保密到家...美情報搜集破功

持水果刀跳河！天兵男「小提琴式割脖」1小時：跟女友吵架了

上街簽名力撐「港版國安法」！林鄭月娥：制法能讓市民安居樂業

港高度自治「豈能由美定義」！胡錫進嗆：中國想讓國際金融中心在哪就會在哪

港版國安法只有1票反對…網瘋傳「是他投的」　本人出面說話了

港版國安法高票通過　香港中聯辦「堅決擁護」：必將迎來一片新天

李克強提「台灣同胞是手足」　陸委會回應！

蔡英文「撐香港」推人道救援　國台辦：引黑暴力入台拿石頭砸腳

謝震武算「韓國瑜口中33億商機」　驚揭內幕酸：厲害了我的黨

推文遭官方標示「事實錯誤」　川普震怒揚言要推特關門

快訊／大雨炸南台！　6縣市大雨特報

港版國安法／最快8月上路　港民主派憂「誰擁真正執法權？」

快訊／南投凌晨3:34發生4.6有感地震　網驚醒：中部晃好大！

秀下限？「瞄準南半球」比基尼將席捲全球

「月薪5萬」竟被嫌太懶惰　背後原因反讓網友狂喊＋1：求介紹

養校犬、校貓不稀奇　三和國小食農好幫手「稻間鴨」超萌亮相

環保局要追查卡卡兒！咖啡店老闆「霸氣出面」…網友全讚翻

高票通過「港版國安法」　全國人大：比港英時期更享有權利和自由

爸爸挑戰為女兒化妝…看影片做功課還失眠　Lulu笑噴淚：我要去告那個頻道ＸＤ

大陸熱門新聞

「港版國安法」正式表決通過！

傳投下人大唯一反對票　本人說話了

北京「港版國安法」逆襲　美情報搜集破功

港版國安法「1票反對」神秘人身分曝光！　陸網：拖出去斬了

胡錫進：中國想讓國際金融中心在哪就會在哪

持水果刀跳河！他「小提琴式割脖」1小時

港版國安法引爭議　全國人大回應

宅男愛上女網友！1個月後就當爸

林鄭月娥上街簽名力撐「港版國安法」！

蔡英文「撐港」　國台辦：引黑暴力入台拿石頭砸腳

肚子大如9個月孕肚！20歲女不手術：我未婚

「港版國安法」懶人包　最大的爭議為何？

情侶沙灘浪漫「芭蕾之吻」爆紅　男主急求刪除藏「超綠真相」

李克強重提九二共識　陸委會回應

更多熱門

相關新聞

北京「港版國安法」逆襲　美情報搜集破功

北京「港版國安法」逆襲　美情報搜集破功

今年大陸兩會是變化最多一次，首先碰上疫情影響，破天荒縮短會期只剩八天，尤其「港版國安法」提前審議，改變全球所有報導風向，該草案在人大閉幕表決大會上以2878票高票過關。為何這次北京如此保密？中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「這代表著全球各國，其中包含華盛頓與台北，對於大陸的情報收集掌握相當失敗。」

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

美國若取消對港待遇　台商影響一次看

美國若取消對港待遇　台商影響一次看

林鄭月娥上街簽名力撐「港版國安法」！

林鄭月娥上街簽名力撐「港版國安法」！

即／英：或延長BNO持有人留英期限

即／英：或延長BNO持有人留英期限

關鍵字：

2020兩會港版國安法執法任命民主派葉建源青年新政梁頌恆

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

即／英：或延長BNO持有人留英期限

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

快訊／網紅卡卡兒求饒了！IG「悲情5字」連3跪

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

漏報所得1.36億元　餐廳老闆拒稅3千萬下場曝

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

吳朋奉海邊揮手　前女友淚訴永遠愛你

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面