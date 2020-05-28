分析星座、打造審核機制　社交軟體教你如何「終結母單」

▲社交軟體教你如何「終結母單」。（圖／Omi提供）

記者邱倢芯／綜合報導

現代人工作繁忙，若是想要拓展自己的交友圈，那麼就會仰賴社交軟體的協助；如果遲遲未能進一步拓展自己的交友，不妨參考一下社交軟體所提供的「摘星指南」與「心態分析」，好讓自己終結母胎單身！

Tinder揭密「摘星指南」精準交友

Tinder發現，星座標註向來是會員們最愛在個人檔案中提供的資訊之一。透過分析會員的使用習慣與行為，Tinder同步公開一擊必勝的「摘星指南」，提供各星座交友聊天眉角。

根據Tinder內部統計，金牛座、水瓶座及天蠍座，穩據最活躍使用APP 的「滑中之王」前三名。以往給人較慢熱溫吞形象的金牛座，在 Tinder 上其實是快狠準的代表，不僅有最高的累計「滑」數，回覆訊息速度也最快；興趣廣泛的水瓶座個人檔案通常精彩豐富，偏好積極的進攻；而情感分明的天蠍座則是敢愛敢「滑」，在平台上存在感特別高。遇到這類主動性高的對象，同樣求友若渴的你不妨熱情的展開互動。

相反地，讓人摸不著頭緒的「被動悶騷王」前三名分別是雙魚座、射手座和獅子座。根據Tinder數據觀察，雙魚座回訊息的速度總是很慢，可能是刻意裝酷又也許是真的很被動；自由自在的射手座因為理想主義而有些難搞，累積滑數也偏低；獅子座熱愛在個人檔案中詔告天下自己是頭獅子，但在配對積極度上卻略低，愛搞神祕又有點挑剔。建議碰上這類有些被動的對象時，可以放慢自己的步調，不需因為等不到回覆而太焦心。

另外，Tinder也發現，魔羯座和天蠍座最容易對運動話題感興趣，舉凡近期賽事、球員動態都在他們的關注範圍；最喜歡在分享自己的旅遊經驗的則是金牛座、射手座及處女座，問起嚮往的目的地或旅行規劃大概可以讓他們講個一天一夜；巨蟹座和獅子座則對社會時事特別關注，和他們聊政治、聊環保等主題也許會有意想不到的收穫。若說到藝文界的話題，水瓶座和雙魚座的會員會表現出高度共鳴，可以嘗試和他們討論戶外音樂節或藝術展覽等主題；牡羊座、天秤座和雙子座則是最常在個人檔案中提及美食的一群人，聊聊品酒體驗或口袋餐廳名單會讓他們眼睛為之一亮。

Omi化身戀愛助攻神手、破除交友障礙

近年「母胎單身」成為熱門詞彙，但是一直沒有對象是因擇偶標準太高？忙於追求卓越的社會地位？還是交友圈太過狹隘？交友軟體Omi為剖析母單者的想法以及大眾對其的觀點，針對上千名用戶發布問卷調查，結果發現交友取決於心態而非環境，母單者不需擔心沒經驗成了交友阻礙，單純率真的特質反很吸引人。Omi就要透過各項審核機制、Hashtag和Quiz功能協助用戶結束母單狀態。

根據Omi調查數據顯示，在超過1,000名用戶作答的問卷中，超過一半的人為母胎單身，其中男生佔了近七成。沒交過男女朋友的原因很多種，而母胎單身者自認一直沒有對象的原因，第一名為不擅長聊天，時常聊到一半對方就消失，或根本不知道怎麼開啟話題。

而第二、三名分別為自己不夠主動與害怕失敗，很多母單者缺乏自信，認為自己長相不優、身材不好、經濟條件不佳是造成過去告白被拒絕的主因之一，這些失敗經驗造成戀愛陰影，導致日後就算遇到喜歡的人會因害怕再次受傷而不敢主動，更有用戶回答：對方的不主動是造成自己至今母胎單身的原因。由非母單者的觀點證實：不夠積極表明心意和沒自信正是母胎單身的共同特質。愛情不是從天而降，真正的幸福是需要自己去追求的，否則將與愛情擦身而過。

根據Omi調查與母胎單身者交往過的用戶，他們發現在相處中較常遇到的問題是：比較不懂替對方著想、較為木訥，也有許多用戶認為每個人都是從母胎單身開始的，在前幾段感情中皆不免出現這樣的狀況，兩人藉由磨合找到最合宜的相處模式才是重要課題。

當詢問起會不會在意另一半為母胎單身，近八成的人表示不在意，「鞋子都要穿過才知道合不合腳，人都是要經過相處才知道合不合適」、「就像找第一份工作跟你說要工作經驗一樣白痴」，個性才是影響長遠走下去的關鍵。

母單者呆萌、單純的特質反而具有致命吸引力，有些人認為可以帶領另一半「展開一趟全新旅程」，共同學習成長是一件很棒的事，亦有人提到「初戀總是最美好」，若能成為對方第一個戀人會備感榮幸。

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