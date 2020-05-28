「港版國安法」壓倒性票數通過　立院29日發表共同聲明

▲立法院長游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸第13屆全國人大代表會議於28日下午舉行閉幕式，會中以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」。立法院長游錫堃28日下午召集黨團協商發表共同聲明，最終決議由民進黨團、國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團各推派1名代表，與立法院法制局研商版本，預計在29日上午定稿後，便可由游錫堃在立法院會中宣讀。

中國大陸第13屆全國人大代表會議下午舉行閉幕式，「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」在會中以2878票贊成，1票反對、6票棄權通過。對此，游錫堃28日下午召集黨團協商，研商因應「香港版國安法」發表國會共同聲明。

▲中共13屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）



民進黨團總召柯建銘表示，國會在此時發表共同聲明，大家要站在共同的立場上看待，四個黨團草擬的聲明有一些差異，就依照慣例就由立法院法制局草擬出一套共同版本，再由各黨團推派一人與法制局進行協商，經同意簽字後就可以在院會中宣讀。

國民黨團總召林為洲則認為，香港版國安法通過之後，在香港爭取自由民主的人會比之前更辛苦，受到的壓迫也會更大，未來若沒有《香港澳門關係條例》第18條的法律保障，而只改用救援方案，「好像雨天收傘的感覺」。

台灣民眾黨團副總召張其祿呼籲，聲明中應提及《港澳條例》第18條的修法，至少在法治層面能夠得到保障的概念，也希望朝野黨團能共同提出較精準的聲明。

時代力量黨團總召邱顯智也說，立法院的會期將在29日結束，因此不太可能在本會期處理《港澳條例》的修法，但立法院可藉由共同聲明表達國會對此事的態度，並且讓政府重新審視，明確化救援港人的資格條件。

最後，游錫堃裁示，由民進黨團、國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團各推派1名代表，與立法院法制局研商版本，預計在29日上午8時定稿後，便可由游錫堃在院會中宣讀。

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