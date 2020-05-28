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譴責港版國安法打擊香港自由　民眾黨籲速建立港人庇護機制

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▲▼中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

▲中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」。台灣民眾黨聲明，中國政府已破壞「一國兩制」之承諾，面對未來可能的庇護潮，台灣在「政治庇護」問題上一直沒有建立明確的制度，呼籲朝野各黨派實際面對問題，盡速建立港人庇護法制化的明確。

民眾黨指出，中國全國人民代表大會通過香港版《國家安全法》，民眾黨表達強烈的譴責，中國政府不願面對中港之間、香港內部長期以來的各層次矛盾，利用香港基本法中的中央政府權限，強行立法要求香港民眾接受。已破壞「一國兩制」之承諾，法案中明列的國安機關進駐與後續修法，極可能再次限縮香港的人身與言論自由，進一步打擊香港的自由、法治。

「面對香港的嚴峻情況，極有可能造成香港民眾來台要求庇護。」民眾黨指出，政府目前以專案方式進行援助，對港人的居留、安置、照顧進行完整規劃，包括預算框定、協助機制應明確化，為強化專案執行的效果，今天內政委員會已通過本黨提出的臨時提案，建請「將民間人權團體納入諮詢，協助專案執行、盤整資源等措施。請陸委會每3個月提出書面報告，說明專案執行情形。」

民眾黨指出，有關本黨提出修正《香港澳門關係條例》第18條，係因台灣在「政治庇護」問題上一直沒有建立明確的制度，也無確立謹慎的審查機制，在可預期有大規模庇護需求的同時，台灣卻無法制化的處理機制，也無疏導大規模進入國境的個案協助。呼籲朝野各黨派實際面對問題，盡速建立港人庇護法制化的明確。

民眾黨強調，必需建構台灣「人權救助」之法制化，政府必須與人權團體合作，共同建立救助審查機制。我們呼籲朝野各黨派攜手面對實際問題，修正符合國際進步趨勢之相關法規。而當香港自治與人權問題面臨壓縮的同時，本黨團也將在維護區域和平的基礎下，持續支持港人爭取民主自由的決心。

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