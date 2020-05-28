游錫堃籲朝野「一致譴責」港版國安法：力挺香港給予協助

▲立法院長游錫堃。（圖右／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸第13屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對、6人棄權，正式審議通過港版《國安法》，人大常委會最快在6月底討論立法，8月出爐。對此，立法院長游錫堃表示，中共限縮香港自治空間，「我們應一致譴責中共」，力挺香港。

游錫堃28日下午透過臉書表示，中共以2878：1強勢通過港版《國安法》，毫不掩飾地限縮香港自治空間，侵害自由、迫害人權，如今港人正面臨壓迫，處於水深火熱中。

「我們應一致譴責中共，力挺香港，並且給予必要的人道關懷及協助。」游錫堃指出，立法院於今日已召開黨團會議進行朝野協商、研議共同聲明，表達關切立場。

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