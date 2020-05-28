前後五鏡頭＋5,000mAh大電力手機來了　vivo Y50空機8千有找

▲五鏡頭、大電力手機vivo Y50空機八千元有找。（圖／vivo提供）

記者邱倢芯／台北報導

vivo宣布，將於6/1開賣「五眼電力神獸」vivo Y50，除搭載前後共五顆鏡頭外，還擁有媲美行動電源級的5,000mAh大容量，售價7,990元起，搭配中華電信或遠傳電信指定資費方案0元起，6/1～6/30搭配中華電信月付699元以上資費送再送行動裝置保險2個月；於遠傳電信購機則可參加天天抽市價4,980元眼部按摩器(每日抽兩台，共計抽出60台)。

vivo Y50搭載6.53吋19.5：9 FHD+極點屏，將前鏡頭濃縮至螢幕左上方一個小點，保留更大螢幕空間，螢幕佔比提升至90.77%，無論看影片、玩遊戲都能擁有更開闊的視野。

且手機內建5,000mAh大電量的vivo Y50，上下班等日常使用每天只需一充，讓你不必時時刻刻擔心電量不足，並支援反向充電技術，使用OTG傳輸線就能讓手機變身行動電源為其它裝置充電；128GB大容量則可容納眾多照片、應用程式、音樂和影片等。

vivo Y50配備前後共五顆鏡頭，前置鏡頭為1,600萬畫素，後方四鏡頭分別為1,300萬畫素主鏡頭、可容納120度超大視野的800萬畫素超廣角鏡頭、可輕鬆拍攝4公分細節的200萬畫素微距鏡頭，200萬畫素景深鏡頭則可在拍攝人像時，創造背景虛化宛如單眼相機的拍攝效果。

值得注意的是，vivo Y50 也是首款前後鏡頭皆支援超級夜景模式的Y系列機種，可智慧識別光線環境，動態曝光2~5秒，並在短時間內，把多張不同曝光程度的照片合成起來，拍人拍景都清晰，搭配內建上百種修圖模式的一站式編輯功能，不需下載任何APP，短短幾秒就能打造完美照片。

另外，這次vivo也有針對預算有限的消費者，同步推出了更平價機種vivo Y15 2020，vivo Y15 2020搭載5,000mAh大電量，搭配vivo獨家雙引擎閃充技術，充電速度有效提升，並配備6.35吋HD+螢幕、4GB記憶體與128GB容量，不同於多達五顆鏡頭的Y50，vivo Y15 2020共有四顆鏡頭，除800萬畫素前置鏡頭外，後置三鏡頭分別為1,300萬畫素主鏡頭、800萬畫素廣角鏡頭和200萬畫素景深鏡頭。

▼vivo Y15 2020。（圖／vivo提供）

vivo Y50和vivo Y15皆於6/1正式登場，vivo Y50 6GB +128GB版本售價7,990元，由遠傳電信獨賣，6/1-6/30於遠傳購機再抽市價4,980元的冷熱眼部按摩器；遠傳friDay購物也祭出vivo新機上市好康，。

vivo Y50 8GB +128GB版本6/1起開賣，售價8,990元，由中華電信獨賣，6/1～6/30搭配中華電信699元以上資費方案再送安達產險行動裝置保險2個月。

vivo Y15 2020則將於中華電信、台灣大哥大、亞太電信和遠傳電信開賣，售價5,990元。

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