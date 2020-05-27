基泰賣房詐騙案　意外揭露員工「自組公司」投資法拍屋

▲基泰建設總經理馮先勉涉嫌用員工自組的公司和買家簽訂保證買回協議涉嫌詐欺。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署為偵辦基泰建設被控賣房保證買回詐騙案，一度找不到當基泰向買家承諾原價買回房屋的「吉利開發公司」人員，經高檢署發回續查，分析吉利股東成員，赫然發現他們全是基泰職員，另外開公司是為了方便投資法拍屋，只是這些吉利股東兼基泰職員，始終辯稱不知道被基泰總經理拿去當賣房工具。

檢方調查，這起詐騙案受害人春源鋼鐵董事長蔡錫奇，在2013年11月間，在基泰建設公司，同時先下1.3億元購買基泰台大1戶的買賣契約，也和吉利公司簽下保證代租、3年內原價買回的協議，但是在場的除了買方蔡錫奇外，其他全部是基泰員工，完全沒有吉利公司代表。

▲基泰建設總部樓上就是員工為了買法拍屋合資成立的吉利開發公司。（圖為資料照／翻攝自google map）

根據商工登記資料，吉利公司登記住址就在基泰建設樓上，實收資本額僅1千萬元，看不出來有能力負擔1,3億元的保證買回協議，而吉利的股東都向檢察官坦承自己是基泰建設職員，座位分別在公司不同樓層，合資成立公司是用來投資法拍屋不動產，誰看到有興趣的標的，就可拿公司名義去參加法拍，依個案各自出資。

雖然吉利股東都說，吉利的運作，和基泰無關，吉利登記吳姓負責人也稱不知為何會簽下保證買回基泰台大的協議，但顯然基泰建設總經理馮先勉知道吉利公司的存在，並主導用吉利大小章，與被害人簽訂保證買回協議，檢察官認為，身為吉利公司負責人不能推說不知情，因此將吳姓負責人和馮先勉一併依詐欺起訴。

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