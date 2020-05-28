【廣編】「Days of Play」6月3日至6月16日　購買PS4 Pro只要10,880元

▲「Days of Play」特惠活動於2020年6月3日起至6月16日止。



圖、文／PlayStation提供

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（SIET）將於2020年6月3日起至6月16日止，期間限定推出「Days of Play」特惠活動，提供玩家超值的PlayStation®遊戲、硬體與服務。PlayStation®4 Pro（1TB）主機限時特價只要NT$10,880，再加贈市價NT$1,780的DUALSHOCK®4無線控制器乙支；還有包含2020年新作《仁王2》等遊戲限時特價只要NT$1,190，更有多款熱門遊戲最低價任選兩片只要NT$990！另多項產品也以超值價格於全台PlayStation®特約經銷商提供， PlayStation®Store也將同步展開特惠活動！

Days of Play活動網站：https://www.playstation.com/cht-tw/campaigns/2020/days-of-play-2020.html/

活動期間於實體通路或線上商城購買12個月PlayStation®Plus會籍卡並完成兌換程序，可直接升級12+4個月會籍；於PlayStation®Store購買12個月PlayStation®Plus會籍，則享7折優惠價。

官方網站：https://asia.playstation.com/cht-tw/