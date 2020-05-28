長崎蛋糕名店「南蠻堂」2、3代鬧翻…舅舅告外甥侵害商標　分家結局曝光

▲南蠻堂家族第2、3代，在官網上一度使用相同商標，讓舅舅葉佩根對外甥蘇家民提告侵害商標。（圖／翻攝自南蠻堂餐飲有限公司）

記者羅志華／台北報導

長崎蛋糕名店「南蠻堂」，自創業至今已有40多年歷史，卻因為家族企業承接問題，讓在大同、中山區開店的第2代長子葉佩根，控告西門店第3代負責人、外甥蘇家民侵害商標權，雙方在民事部分先達成和解，蘇家民可續用「南蠻堂」三字，但字體、圖案須做修改；刑事部分，北院5月28日判蘇家民無罪。

雙方因「南蠻堂」商標爭議，於2018年開始衝突，一路從檯面下鬧上網路，除第2、3代經營的網址「nanmando」、「nanmantang」相當接近，在2個官網上的「南蠻堂」字體及古帆船圖案都相同，起源故事也一模一樣，「台灣長崎蛋糕的創始者葉永青先生於1968年與日本長崎本舖合作，共同在台北市衡陽路創立台灣長崎本舖的創始店。」

▲2間南蠻堂主打販售的都是家族知名產品「加壽蛋糕」，外包裝(左為第3代、右為第2代)也曾極為相似。（圖／翻攝自2家官網）

北院刑事審理期間，第2代葉佩根提到母親2010年時，要求走網路行銷，並強調要用自己的名字註冊商標，且本來姊姊說好要將負責人傳給兒子，後來竟毀約傳給她的兒子（外甥蘇家民），才決定提告。

蘇家民律師認為，葉佩根的說法沒有證據，反倒葉佩根當時註冊商標沒讓股東知道，有背信罪嫌疑。

雙方在民事和解後，目前第３代蘇家民的官網上，已換上修改後的「南蠻堂」字樣及圖案，刑事部分，北院5月28日判蘇家民無罪。

▲第3代蘇家民與舅舅民事和解後，目前官網上的「南蠻堂」字體及圖樣已做改變。（圖／翻攝自南蠻堂有限公司官網）

南蠻堂創始人葉永青於1971年，因與日本長崎本舖合作生變，便在台北創立了本土第一家長崎蛋糕店鋪，如今雖然後代鬧翻、各走各的路，但也會一同將這份味道傳承下去。

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