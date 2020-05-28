　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

長崎蛋糕名店「南蠻堂」2、3代鬧翻…舅舅告外甥侵害商標　分家結局曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南蠻堂第2代葉佩根在網站上主張擁有商標權。（圖／記者劉昌松翻攝自南蠻堂餐飲有限公司）

▲南蠻堂家族第2、3代，在官網上一度使用相同商標，讓舅舅葉佩根對外甥蘇家民提告侵害商標。（圖／翻攝自南蠻堂餐飲有限公司）

記者羅志華／台北報導

長崎蛋糕名店「南蠻堂」，自創業至今已有40多年歷史，卻因為家族企業承接問題，讓在大同、中山區開店的第2代長子葉佩根，控告西門店第3代負責人、外甥蘇家民侵害商標權，雙方在民事部分先達成和解，蘇家民可續用「南蠻堂」三字，但字體、圖案須做修改；刑事部分，北院5月28日判蘇家民無罪。

雙方因「南蠻堂」商標爭議，於2018年開始衝突，一路從檯面下鬧上網路，除第2、3代經營的網址「nanmando」、「nanmantang」相當接近，在2個官網上的「南蠻堂」字體及古帆船圖案都相同，起源故事也一模一樣，「台灣長崎蛋糕的創始者葉永青先生於1968年與日本長崎本舖合作，共同在台北市衡陽路創立台灣長崎本舖的創始店。」

▲▼ 2間南蠻堂主打販售的都是家族知名產品「加壽蛋糕」，外包裝(左為第3代、右為第2代)也極為相似。（圖／記者劉昌松翻攝自2家官網）

▲2間南蠻堂主打販售的都是家族知名產品「加壽蛋糕」，外包裝(左為第3代、右為第2代)也曾極為相似。（圖／翻攝自2家官網）

北院刑事審理期間，第2代葉佩根提到母親2010年時，要求走網路行銷，並強調要用自己的名字註冊商標，且本來姊姊說好要將負責人傳給兒子，後來竟毀約傳給她的兒子（外甥蘇家民），才決定提告。

蘇家民律師認為，葉佩根的說法沒有證據，反倒葉佩根當時註冊商標沒讓股東知道，有背信罪嫌疑。

雙方在民事和解後，目前第３代蘇家民的官網上，已換上修改後的「南蠻堂」字樣及圖案，刑事部分，北院5月28日判蘇家民無罪。

▲▼台北知名長崎蛋糕名店「南蠻堂」爆家族商標戰。（圖／翻攝自南蠻堂有限公司官網）

▲第3代蘇家民與舅舅民事和解後，目前官網上的「南蠻堂」字體及圖樣已做改變。（圖／翻攝自南蠻堂有限公司官網）

南蠻堂創始人葉永青於1971年，因與日本長崎本舖合作生變，便在台北創立了本土第一家長崎蛋糕店鋪，如今雖然後代鬧翻、各走各的路，但也會一同將這份味道傳承下去。

我沒有遲到，是時間遲到了！

協會遭控拿3200萬喬事不力…蔣孝嚴怒告台商求償千萬　結果揭曉

李婉鈺的情傷…陳斐娟節目說他是「愛情騙子」　劉建國提告敗訴

ET快訊
潘瑋柏街頭狂嗑魯肉飯...結帳前「吐這句」　網笑：太沒包袱！
港版國安法「只有他1票反對」...神秘人身分曝光！　陸網：拖
滷味6大地雷食材不要買！4原則健康吃…點了這項超級胖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前景文專校創辦人張萬利欠稅！名下新店山坡地252萬賣出

台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已成遺體

經營納骨塔公司欠稅等467餘萬元拒還　朱姓董事被拘提火速繳清

因為6顆壯陽藥...他被要求「露小頭+看菊花」　 友發討拍文遭警駁斥：搜身全依SOP

婦公園遛獒犬…他出口「要強x你」　街友被逼下跪還遭鐵棍痛毆亡

北市消防局結合慈濟、防災士　三方聯合演練攜手防疫救災

機械車台南街頭狂漏油！8機車騎士衰「雷殘」受傷　警調監視器揪出重罰

武士刀猛砍毒友脖子致死！一審判16年...他聽完面無表情還押

計程車攔腰撞女！他下車關心「塞50塊錢打發」　父親指控：人命只值這麼多　

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

前景文專校創辦人張萬利欠稅！名下新店山坡地252萬賣出

台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已成遺體

經營納骨塔公司欠稅等467餘萬元拒還　朱姓董事被拘提火速繳清

因為6顆壯陽藥...他被要求「露小頭+看菊花」　 友發討拍文遭警駁斥：搜身全依SOP

婦公園遛獒犬…他出口「要強x你」　街友被逼下跪還遭鐵棍痛毆亡

北市消防局結合慈濟、防災士　三方聯合演練攜手防疫救災

機械車台南街頭狂漏油！8機車騎士衰「雷殘」受傷　警調監視器揪出重罰

武士刀猛砍毒友脖子致死！一審判16年...他聽完面無表情還押

計程車攔腰撞女！他下車關心「塞50塊錢打發」　父親指控：人命只值這麼多　

前景文專校創辦人張萬利欠稅！名下新店山坡地252萬賣出

正對蓮池潭萬坪土地招標　底價26.6億限定「不得作住宅」

快訊／國民黨談港版國安法「高度憂慮」：挺香港有別於大陸的獨特地位

台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已成遺體

中職／蘇俊羽當兵沒春訓　先發角色調整中

經營納骨塔公司欠稅等467餘萬元拒還　朱姓董事被拘提火速繳清

國銀香港分行首季獲利罕見衰退25%　金管會分析是這三大原因

海關突告知「少一證件不能出關」　蔡旻佑爆機場驚魂...狂奔嚇出汗

印度照相館推出「人臉照片口罩」！網友一看嚇傻：戴歪怎麼辦

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

女控性侵自比「二手貨」　教授：給我試用

單手騎車罰1.2萬　他申訴竟更慘

遭控極樂砲房偷拍　博士版李宗瑞喊冤

萬華2應召站藏巷弄　14泰女寮女被逮

獨／高雄3煞闖摩鐵　強擄少婦當籌碼

警約談80人淫趴主辦人　「帽T+口罩」進警所

朱雪璋斷人腳筋判6年落跑　檢發通緝令時效40年

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

水電工凌晨來訪…離婚媽慘被「強壓地上」硬來！

更多熱門

相關新聞

「南蠻堂」家族商標戰！已達成和解

「南蠻堂」家族商標戰！已達成和解

創業40多年的台北知名長崎蛋糕名店「南蠻堂」，第2代長子葉佩根在大同、中山區開店，但因傳承接棒出問題，葉佩根控告西門老店的第3代負責人、外甥蘇家民侵害商標權。目前民事部分，雙方已達成和解，蘇家民可繼續使用「南蠻堂」三字，但字體、圖案等須做修改；而刑事部分則還在訴訟當中。

水獺和媽搶繁殖權　16成員排分家

水獺和媽搶繁殖權　16成員排分家

蛋糕名店「南蠻堂」鬧雙胞　舅告甥侵權

蛋糕名店「南蠻堂」鬧雙胞　舅告甥侵權

高雄鴨肉珍分家　兄弟爭搶起家厝

高雄鴨肉珍分家　兄弟爭搶起家厝

上海老天祿第二代內鬨　姊控弟不起訴

上海老天祿第二代內鬨　姊控弟不起訴

關鍵字：

長崎蛋糕南蠻堂分家侵害商標

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

「港版國安法」正式表決通過！

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

即／美國務卿宣布　香港不再自治

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話記錄曝光

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面