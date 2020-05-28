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逃離香港／諮詢人數增4倍！移民顧問爆「被客人追著跑」...巴不得今天簽約明天來

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▲▼ 港版國安法,0527遊行,香港,銅鑼灣SOGO門口。（圖／市民提供）

▲27日銅鑼灣SOGO外的示威現場。（圖／讀者提供）

記者蔡儀潔／台北報導

陸委會今（28日）回應香港人道救援議題，提出包含編列預算等四大原則。《ETtoday新聞雲》專訪負責移民台灣業務的公司，業者爆料，隨著香港社會運動再起，諮詢移民來台的人數暴增4倍，「而且很多都非常焦慮，巴不得今天簽約明天就能來，現在是客人追著我們跑。」

過去一年香港社會運動頻頻，近期隨著「港版國安法」、「國歌法」的推出，不少港人對未來感到擔憂，紛紛開始規劃移民。寶島移民顧問負責人張湘玲感受明顯，她在接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，「反送中」運動開始後，諮詢量大概增長3倍，而「港版國安法」的推出讓幅度直接拉到4、5倍，「上週末有200多個人來諮詢，光是Whatsapp就有100多條未讀訊息。」

張湘玲發現，年輕人投資移民的幅度增長明顯，「以前10個人裡面都不會有1個30歲以下的，但現在升到有2、3個，7成左右都與政治因素有關」，當中大部分都得到家人支持，還有父母直接替子女諮詢辦手續，「他們有些是擔心小孩在香港會過得不開心，有些是怕子女參加示威後拿不到良民證。」

張湘玲形容來諮詢的人「隔著電話都能感受到非常焦慮」，有些人甚至聊了幾句，知道自己符合移民條件後，立刻問「明天可以簽約嗎？」，以前還有顧客會擔憂兩岸關係漸冷，未來會不會受到影響，但現在已經不會去思考，「他們覺得反正那是以後的事，而且現在香港太亂了情況無法掌控，火已經燒到屁股了。」

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲上週末（24日）爆發大規模示威。（圖／路透）

根據移民署公告數據，2019年初因香港政府欲修訂逃犯條例，來台入境人次、居留人數、定居人數，分別較2018年成長6.63%、41.22%、35.23%。移民署署長邱豐光28日解讀稱，這顯示對我國之信賴，未來仍將視疫情狀況，配合指揮中心，辦理香港居民來台事宜。

不過，也有不願具名的移民公司透露，或許是因為人數大增，近期觀察到投資審議委員會在審理港人投資移民時，標準與以前有所不同，更多的是以「優秀人才」為優先考量點，「有海外留學經驗或特殊技能的案子批得很快，如果只有高中畢業或接近退休年齡就相對較慢，這是我們的感覺。」

針對香港議題浪，總統蔡英文指定提出「人道救援行動方案」，陸委會主委陳明通今（28）日也提出四大指導原則，包含政府主導、陸委會作跨部會整合、由政府所成立的法人機構協處、編列預算挹注經費等。

▲▼ 信義區 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台灣成了港人移民熱門地 。（示意圖／記者蔡儀潔攝）

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