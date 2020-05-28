年輕父對準「頭部、胸部」狠錘！5月大男嬰受虐進ICU…全身新舊傷都有





▲年輕爸爸虐打5個月大的兒子。（圖／翻攝自紅星新聞）



記者鄭思楠／綜合報導

青海省貴德縣一位年輕爸爸因不滿5個月大的兒子哭鬧、不吃飯等瑣碎原因，惱羞成怒竟狂歐孩子。男嬰已經兩次被毆打入院，上一次腦出血、肋骨骨折，近日更病危進入ICU，全身新舊傷遍布。目前，這位狠父涉嫌構成故意傷害罪，5月22日被貴德縣人民檢察院作出批准逮捕決定。

據《紅星新聞》報導，據青海省貴德縣公安局5月10日通報，貴德縣一陸姓村民對年幼的兒子頭部、胸部進行毆打，致該孩子受傷住院；當時，警員對陸男進行了批評教育，沒想到在不定期走訪時，發現他再次打傷孩子，隨後依法行政拘留15日，並申請民政等相關部門介入。

5月27日，貴德縣民政局的一位工作人員透露，男嬰出生於2019年10月，今年3月就曾被父親毆打入院，醫院病歷顯示，孩子當時就被打得腦出血、肋骨骨折，今年5月孩子再次被其父打傷，「陸男被抓後，男嬰被送往救助站，在貴德縣人民醫院檢查時，發現孩子有腦積水和腦出血的症狀，因為傷情嚴重，5月19日轉院到青海省婦女兒童醫院，男嬰被送往ICU重症監護室，前天進行了開顱手術，手術很成功，目前孩子仍在重症監護室。」

據上述工作人員表示，民政部門介入之後發現，男嬰的母親身體二級殘疾，此前也不堪忍受丈夫毆打，回到娘家，外公也是殘疾人，「陸男涉嫌故意傷害罪一案正在走司法程序，因孩子的母親無能力撫養，目前孩子處於無人監護的狀態。」

工作人員還表示，「孩子的治療費用屬於先救助後結算，民政部門將持續救助，具體得看後續案件的情況，以及徵求孩子母親的意見，如果他們放棄撫養，我們將依法送孩子至福利院或送養。」

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