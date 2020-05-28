網紅搭計程車「台北→墾丁」！　上萬元天價司機爽翻：幫我簽名

▲愛莉莎莎挑戰搭全台最貴的計程車路線。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

圖文／CTWANT



知名YouTuber愛莉莎莎最近發布一支新影片，她和朋友挑戰從「台北搭計程車到墾丁」，全程跳錶計價，中間還一度開進台南市區吃美食，等到抵達墾丁時，已是晚上9點多，這趟路程長達450公里，計程車的費用飆破萬元，司機第一次遇到這種客人，還要求愛莉莎莎簽名，影片釋出後立刻引起熱議。

愛莉莎莎表示，由於原本早就已經計畫好要到墾丁旅行，當地的住宿也都訂好了，但礙於自己腳受傷的原故，她決定搭計程車南下，好奇這樣究竟會花費多少車資。愛莉莎莎上車後表示要前往墾丁，司機一臉不相信問說「確定？」並告知車程大約450公里，一趟跳錶下來恐花費超過1萬元。

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途中愛莉莎莎覺得有點餓，向司機表示想吃點東西，開下台南交流道時，車資已經來到了7,920元，相當驚人。一行人開心到台南吃鱔魚意麵，吃飽後繼續上路，抵達墾丁時已經晚上9點多，總計車資為1萬2220元，司機自己也嚇了一大跳，還特地請愛莉莎莎簽名，並開心的直呼：「這佛祖給的單耶！」

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