日軍二戰興建10多座碉堡僅剩4座　台中議員請命：活化歷史

▲▼台中議員林汝洲為廢棄的碉堡請命，希望能活化歷史。（圖／林汝洲提供）

記者鄧木卿／台中報導

今年是二戰結束75年，當時日軍在中部設立10多座機槍碉堡，如今大多數都被偷偷拆掉，目前只剩台中市4座，散布在西屯、北屯、南屯，以及望高寮，台中市議員林汝洲27日為被棄置的碉堡請命，要求市府重視文物保存，不能讓活生生的歷史，在大家眼前死去。

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1945年5月，日軍不敵美軍攻擊，戰事節節敗退，當時美軍117架B-24轟炸機布滿台灣天空，目標鎖定大甲溪以南、大肚溪以北的台中，以及水湳軍事機場，日軍也在10多座的機槍碉堡內，準備各式物資與彈藥，一搏生死。

林汝洲表示，日軍敗戰後，遺留在台中的機槍碉堡有10多座，地道系統完善，他小時候都在地道內和朋友玩躲貓貓，這些碉堡長期沒有權責單位養護，任憑風吹雨打，放任棄置，一度還傳出鬧鬼，有些碉堡被不知情的民眾拆除，導致富含歷史意義的機槍碉堡剩下4座。



林汝洲說，以大肚山望高寮的機槍碉堡為例，2016年經軍方釐清權管單位，目前交由五八砲指部維護，但是日前路過該處時，發現碉堡任由生鏽，且無圍欄圍籬，碉堡外面都被噴漆、塗鴉，看了實在不勝唏噓。



他認為，這些日軍機槍碉堡是台灣也是台中歷史的見證者，不應讓75年歷史的碉堡一直棄置不顧，既然盧秀燕市長十分重視望高寮的觀光改善工程，如果能讓碉堡妥善維護管理，好好宣傳，不但讓凋零的歷史重獲新生，也變成望高寮的一個特色景點。



文化局長張大春回應，會與建設局、觀光局等相關單位研議，釐清維管權責，再來進行後續的撥用事宜。

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