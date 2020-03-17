英國鼓舞民眾：拿出對抗「納粹空軍」的團結精神　打敗病毒捍衛生命！

▲英國為了鼓舞民眾對抗新冠肺炎，喚起納粹空襲記憶。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，英國政府為了鼓舞民眾對抗新冠肺炎的防疫意識，15日公開提及二戰時英德空軍在倫敦上空的慘烈空戰，鼓舞民眾鬥志。

根據《路透社》報導，英國政府呼籲全國民眾，拿出當年對抗納粹空軍的團結精神和堅韌不拔來一起對抗新冠肺炎。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，「我們這代人從沒有遭遇過這樣的『試煉』但我們的祖父母經歷過這樣的考驗，他們挺過了二戰，在納粹的閃電式空襲（Blitz）中生存下來。」

漢考克描述了不列顛空戰時期英國普通人生活的細節，儘管遭到徹夜的空襲，還要忍受食物定量配給和親人的亡故，「但我們的祖父母沒有屈服」，全國上下團結一心抗敵，「今天，輪到我們這代人接受考驗了，我們面對的是全新的病毒，必須打敗它來捍衛生命」。

▲英國衛生大臣馬特漢考克（Matt Hancock） 。（圖／路透）



在不列顛空戰中，英國面對盟友淪陷、孤軍奮戰、內部失敗主義盛行的局面，時任首相邱吉爾曾發表傳為佳話的抗敵宣言：「你們會問，我們的政策是什麼？我只能回答，我們的政策是努力戰鬥，在海上、陸地上、空中，盡展上帝所賦予我們的全部力量，與一個有史以來從未見過的殘酷暴君戰鬥，這便是我們的政策。你們會問，我們的目標是什麼？我能夠用一個詞來回答你們，這就是——勝利」。

近日，英國兩個各由數百人組成的科學家團體發佈公開信，「公眾要求立即在全英國採取更有力的擴大社交距離措施」以及「關於新冠病毒的致英國政府公開信」，質疑英國政府在疫情面前延遲高可見度措施、尋求「群體免疫」的行動方針，並敦促政府採取更為嚴格的擴大社交距離措施。

截至目前16日晚間，英國已有1372例確診，35例死亡。

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