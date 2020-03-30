現代巷戰怎麼打？帶3D模型地圖　還有「穿牆透視雷達」

▲巷戰又稱城市戰，以都會區作為主要作戰場所。（圖／軍聞社）



實習記者周依儒／綜合報導

現代戰爭中，肯定少不了「巷戰」這種以都會區做為主要戰鬥場所的戰鬥地點。不過，說到距離最近的戰爭，多數人不免想到二戰，因此總會以當時打巷戰的方式來和現在做比較。臉書社團《中華軍武論壇》近日就談到許多巷戰的作戰方式，引起不少網友討論。

一名網友指出，現代的巷戰和二戰比起來最大的差異就是「衛星測繪的3D地圖」，現在已經可以使用衛星地圖來掌握整個城市的地形，比起以前靠著平面地圖和逛街記憶還要更熟悉這個地方。

第二，現代還有「太赫茲雷達」，以中共解放軍的設備來說，僅需要單兵操作就可以穿牆透視10公尺的距離，且解析度可達300，「當你還在建築物想著打個埋伏的時候，敵人已經把你包圍了。」

第三，心理戰飛機可以霸占所有通訊信號，干擾敵軍部隊彼此的聯絡，且同時能在戰場上不斷盤旋、播放預訂內容，來消耗敵軍的意志力。

第四，當地面部隊碰到火力較猛的據點或被敵軍包圍時，可以直接呼叫盤旋在上空且帶有導彈的無人機支援，直接將據點轟掉，亦或是將包圍圈炸出一個缺口。

最後，雖然「毫米波雷達」大多不用在巷戰，但因為也可以單兵攜帶，只要放在巷戰的制高點上就能快速獲取1公里以內的所有訊息，有助於部隊的突進和攻堅。