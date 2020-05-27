台東境內南方救災重鎮　大武消防分隊獲4千萬經費遷建

▲ 台東境內南方救災重鎮大武消防分隊獲4千萬經費遷建，27日舉行動土典禮。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣消防局大武消防分隊原有建築物廳舍老舊、狹小且無法抵抗現在多元化的災害，已不敷使用，台東縣政府爭取前瞻計畫4000萬元辦理遷建，於27日舉行動土典禮，預計2021年3月完工，縣長饒慶鈴出席並表示，縣府希望積極為消防弟兄打造一個具生活、休閒、訓練、鍛鍊、健身、執勤多元化的廳舍。

台東縣政府指出，台東南方救災重鎮獲前瞻計畫內政部共核定4000萬元整辦理「大武分隊遷建工程」，這次遷建大武分隊工程，特別感謝大武鄉長黃建賓的協助，讓消防局得以順利取得本工程用地，藉由潘智謙建築師之設計美學概念，將建築物融入東海岸之海景地貌中，落成後美侖美奐的辦公廳舍兼具新穎的消防意象，必將吸引經過台9線遊客之注目並打卡按讚。

台東消防局指出，近年來積極爭取許多中央整建縣內消防廳舍經費。花東基金計畫第2期、第3期及前瞻基礎建設計畫共爭取近3億400萬，前年已完成了豐田分隊暨多功能搜救犬訓練場；去年達仁分隊新建廳舍落成啟用；今年還會完成都蘭及台東分隊、台東大隊暨特搜分隊2期。預計2021年完成大武分隊及泰源分隊新建、長濱、東河分隊增建；後年2022年可以完成豐榮分隊，另未來將積極爭取花東基金第4期經費，遷建知本分隊，打造台東更安全災害防救網絡。未來必能更加確保本縣轄內各種災害防救工作，保障縣民生命財產安全，達到最短時間內出動、最快時間到達、最有效率救災的目標。

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