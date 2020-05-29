「全球各地捐款1500筆...最少的99元」 羅智強募款1000萬達標

▲革命實踐研究院記者會。（圖／國民黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨革實院長羅智強28日上午宣布，他接管革實院時就達成「財務3箭」的承諾，第3箭「募款1000萬」已達標，在一個半月收到1500筆小額捐款，創下黨內紀錄。

羅智強不忘大酸楊蕙茹、行政院長蘇貞昌及民進黨1450網軍，並強調民進黨用人民納稅錢，而革實院1000萬元全部來自捐款聚沙成塔，他會和大家繼續為台灣民主守夜。

羅智強表示，總共收到來自全球各地超過1500筆的小額捐款，有99元、500元，也有10萬、20萬元，不論金額大小，每一筆捐款，都是對國民黨與對他的期待。

羅智強強調，1000萬達標，也許這只是楊蕙如拿政府標案八分之一的錢，也許這只是蘇貞昌的女兒拿政府「一個」標案的預算，也許這和民進黨眾多1450預算相比，連提鞋兒都不配，但民進黨用的錢，每一分都是來自人民的納稅錢。

他指出，革實院的1000萬捐款，是支持者們光明正大、正正當當、不辭涓滴，聚沙而成塔的。台灣民主正嚴重的倒退，在前方等著的，是漫長的黑夜，台灣需要民主的守夜人，他會努力守夜，也謝謝大家和我們一起守夜。

對於革命實踐講習復辦，江啟臣認為，如何改善國民黨的世代斷層，是黨內改革能否成功的關鍵指標。青年營隊是年輕族群接觸政黨的重要管道，無論未來能否為政黨培育人才、選訓晉用，營隊開班都必須時刻保持暢通，讓對公共事務有興趣並有意從事政治工作的青年，有一個完整管道得以認識、接觸國民黨，不致於不得其門而入。江啟臣說，這也是自己在黨主席選舉時，就曾提出的重要改革面向。

江啟臣表示，國民黨有許多優秀的營隊，不過延續性較為不足，這對國民黨的青年培育造成不好的影響。因此這次便希望能借鏡過去的歷史來重建黨對青年培育的制度，以制度而非個人魅力來解決黨的青年斷層問題。

羅智強則認為，歷史是國民黨永續傳承的價值；革命則是國民黨求新求變的核心理念。在適逢國民黨改革的關鍵時刻，革實院本就應該挺身而出，重新舉辦自2000年以後就停辦的革命實踐研習營，這也是自己上任以來，推動革新所射出的第七支箭。

羅智強說明，之所以選在此時復辦革命實踐講習班，其核心目的在於，從國民黨過去具傳承意義的歷史，來尋找當前青年斷層的解方。因為革命實踐講習班，不僅是最悠久，也是結訓學員最多的培訓計畫，170期中總共孕育出9868名學員，其中包含馬英九前總統(24期)、洪秀柱前主席(29期)、吳敦義前主席(46期)，以及郝龍斌前副主席(30期)等優秀的政治工作者和社會菁英，可說是最能夠承先啟後且最具代表性的培訓課程。

羅智強表示，「革命實踐171」就象徵著國民黨將以價值傳承與核心理念為出發點，重建青年培育制度，並正式啟動國民黨的年輕化工程，重新爭取年輕世代對國民黨的認同，進而為國民黨選訓用管道注入新血。

▲革命實踐研究院記者會。（圖／國民黨提供）

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