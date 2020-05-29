　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「全球各地捐款1500筆...最少的99元」 羅智強募款1000萬達標

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲革命實踐研究院記者會。（圖／國民黨提供）

▲革命實踐研究院記者會。（圖／國民黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨革實院長羅智強28日上午宣布，他接管革實院時就達成「財務3箭」的承諾，第3箭「募款1000萬」已達標，在一個半月收到1500筆小額捐款，創下黨內紀錄。

羅智強不忘大酸楊蕙茹、行政院長蘇貞昌及民進黨1450網軍，並強調民進黨用人民納稅錢，而革實院1000萬元全部來自捐款聚沙成塔，他會和大家繼續為台灣民主守夜。

羅智強表示，總共收到來自全球各地超過1500筆的小額捐款，有99元、500元，也有10萬、20萬元，不論金額大小，每一筆捐款，都是對國民黨與對他的期待。

羅智強強調，1000萬達標，也許這只是楊蕙如拿政府標案八分之一的錢，也許這只是蘇貞昌的女兒拿政府「一個」標案的預算，也許這和民進黨眾多1450預算相比，連提鞋兒都不配，但民進黨用的錢，每一分都是來自人民的納稅錢。

他指出，革實院的1000萬捐款，是支持者們光明正大、正正當當、不辭涓滴，聚沙而成塔的。台灣民主正嚴重的倒退，在前方等著的，是漫長的黑夜，台灣需要民主的守夜人，他會努力守夜，也謝謝大家和我們一起守夜。

對於革命實踐講習復辦，江啟臣認為，如何改善國民黨的世代斷層，是黨內改革能否成功的關鍵指標。青年營隊是年輕族群接觸政黨的重要管道，無論未來能否為政黨培育人才、選訓晉用，營隊開班都必須時刻保持暢通，讓對公共事務有興趣並有意從事政治工作的青年，有一個完整管道得以認識、接觸國民黨，不致於不得其門而入。江啟臣說，這也是自己在黨主席選舉時，就曾提出的重要改革面向。

江啟臣表示，國民黨有許多優秀的營隊，不過延續性較為不足，這對國民黨的青年培育造成不好的影響。因此這次便希望能借鏡過去的歷史來重建黨對青年培育的制度，以制度而非個人魅力來解決黨的青年斷層問題。

羅智強則認為，歷史是國民黨永續傳承的價值；革命則是國民黨求新求變的核心理念。在適逢國民黨改革的關鍵時刻，革實院本就應該挺身而出，重新舉辦自2000年以後就停辦的革命實踐研習營，這也是自己上任以來，推動革新所射出的第七支箭。

羅智強說明，之所以選在此時復辦革命實踐講習班，其核心目的在於，從國民黨過去具傳承意義的歷史，來尋找當前青年斷層的解方。因為革命實踐講習班，不僅是最悠久，也是結訓學員最多的培訓計畫，170期中總共孕育出9868名學員，其中包含馬英九前總統(24期)、洪秀柱前主席(29期)、吳敦義前主席(46期)，以及郝龍斌前副主席(30期)等優秀的政治工作者和社會菁英，可說是最能夠承先啟後且最具代表性的培訓課程。

羅智強表示，「革命實踐171」就象徵著國民黨將以價值傳承與核心理念為出發點，重建青年培育制度，並正式啟動國民黨的年輕化工程，重新爭取年輕世代對國民黨的認同，進而為國民黨選訓用管道注入新血。

▲革命實踐研究院記者會。（圖／國民黨提供）

▲革命實踐研究院記者會。（圖／國民黨提供）

▲革命實踐研究院記者會。（圖／國民黨提供）

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
2兆賭王爆用「造生基」續命！3男星都做了…她驚曝「背後恐怖代
「朱日和基地」衛星照曝光！驚見「總統府」和福爾摩沙公路
演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂　因「好兄弟偷吃7年妻」影
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

援助港人　陸委會：將修港澳條例施行細則、制度化

雲端最前線／罷免案非正當性？韓將「冰處理」到底？

羅智強1.5月募得1000萬元創紀錄！革實院「財務3箭」正式達標

快訊／蔡英文要銅鑼灣書店告訴香港朋友：台灣會提供協助

嘉義縣增設勞工青年發展處擴編20人　國民黨議員批：窮縣應精簡人事

新北場館6月1日開放78處　婚宴廳、親子館、表演廳回來了　

遠見2020評比　翁章梁排在民進黨執政6個縣市「最後一名」

陳以信籲高雄人勿罷韓：民進黨執政搞差高雄經濟

「蘇貞昌欺騙過神明」　蕭旭岑：為了反馬違背民意拒發現金

罷韓倒數9天　韓國瑜再提抗告「停止投票」

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

援助港人　陸委會：將修港澳條例施行細則、制度化

雲端最前線／罷免案非正當性？韓將「冰處理」到底？

羅智強1.5月募得1000萬元創紀錄！革實院「財務3箭」正式達標

快訊／蔡英文要銅鑼灣書店告訴香港朋友：台灣會提供協助

嘉義縣增設勞工青年發展處擴編20人　國民黨議員批：窮縣應精簡人事

新北場館6月1日開放78處　婚宴廳、親子館、表演廳回來了　

遠見2020評比　翁章梁排在民進黨執政6個縣市「最後一名」

陳以信籲高雄人勿罷韓：民進黨執政搞差高雄經濟

「蘇貞昌欺騙過神明」　蕭旭岑：為了反馬違背民意拒發現金

罷韓倒數9天　韓國瑜再提抗告「停止投票」

「防疫五月天」週末遊台南　萬象舞廳也想請阿中部長來「視察 」

坐透明鞦韆、當小魔女拍美照！花蓮最新必玩電動車　騎進「天空之鏡」秘境看海

援助港人　陸委會：將修港澳條例施行細則、制度化

口罩6月1日解禁開賣　廠商售價策略一次看

《DD52》驚見A’N'D女團成員！紀欣妤「希望讓更多人看見」

鐵口祭品文「通姦100%會除罪」　他無懸念：誰想淪為世界笑柄...鄉民卡爆

藥局販售口罩仍持續　彰化基層藥師曝心聲：希望政府能多補貼

冷氣「i乾淨」自己洗澎澎！　禾聯空調推貼心功能幫你省荷包

每天只營業3.5小時！台中老牌豆花　口感綿密、香氣濃郁

農糖們注意！ 陳立農現身 《集合吧！ET星友會》啦

政治熱門新聞

算韓國瑜口中33億商機　謝震武揭內幕酸：厲害了我的黨

罷韓倒數9天　韓國瑜再提抗告「停止投票」

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

電玩迷注意！PS4造型手把悠遊卡預購日期出爐

馬英九再籲改發消費券　蘇貞昌酸「對經濟沒幫助」

小英PO文挺港　汪浩162字留言惹議

陳佩琪酸：民進黨駐外代表閒閒沒事幹

快訊／連假出遊提早排！2021年放假116天「3天以上連假8次」

超夯！陳其邁受邀中山大學談「民主國家科技防疫」 報名一開放就秒殺

新北oBike清除專案6千輛標售　向業者求償千萬保管費

明年春節「爽休16天」攻略曝光！高CP值6次長假排休一次看

國安幕僚：「中南海」若處理「反分裂法」　是對台灣、區域的挑釁

大雨強襲高雄4地6天淹2次！韓國瑜開出治水良方

文華東方確定裁員251人　已達大量解僱標準

更多熱門

相關新聞

劉樂妍涉嫌收買房客賄選　房客：根本沒投票

劉樂妍涉嫌收買房客賄選　房客：根本沒投票

藝人劉樂妍在2018年九合一大選前，涉嫌收以減房租1000元為代價，要求房客投票給台北市議員羅智強，還在臉書上自爆這件事，遭到網友截圖，被依《公職人員選舉罷免法》起訴。27日台北地院開庭，劉樂妍的律師指出，房客當天根本沒有去投票。

被稱頂新「門神」　羅智強求償千萬再敗

被稱頂新「門神」　羅智強求償千萬再敗

劉樂妍涉賄選...請律師卻要「全民買單」

劉樂妍涉賄選...請律師卻要「全民買單」

羅智強：蔡碧仲你去和陳定南下跪

羅智強：蔡碧仲你去和陳定南下跪

羅智強：李來希的錯不在批評王婉諭

羅智強：李來希的錯不在批評王婉諭

關鍵字：

革實院羅智強

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

即／英：或延長BNO持有人留英期限

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面