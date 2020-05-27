屏東翁住市區騎單車到內埔迷路　警協助報平安並護送返家

▲屏東縣內埔警分局新北勢派出所警員黃宇彤、李大新護送林翁返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市林姓老翁，騎單車外出，在近20公里外的內埔鄉迷途，警方趕到根據他所騎乘單車後方貼紙電話號碼，聯絡上她女兒，但女兒腿傷無法來接，警方好人做到底，在警力充足並順利調度下，護送他返家，讓他的女兒很感激。

▲▼林翁、護送返家。

內埔警分局新北勢派出所日前接獲110報案，指在內埔鄉大同路二段發現迷途老人，請求警方協助，巡邏警員黃宇彤、李大新立即趕赴現場，溝通時看到88歲的林姓姓老翁單車上貼有家人的聯絡方式。

黃員遂協助撥打，然電話另一端，林翁女兒苦惱表示，目前因腿傷休養行動不方便，需由其他親戚協助，眼見天色漸漸昏暗，警方先行載送返所，並將情況告知所長，所幸在警力充足且順利調度下，終由黃員及同仁協助護送林翁至屏東市的住家。

林女告訴警方，父親近來常記不清回家的路，幾次外出後，總有熱心民眾協助送返家，才會在父親自行車上貼上標籤紙，並註記家中電話，不知父親怎麼騎到內埔迷路。幸好被警方及時發現，並護送返家，讓她大讚：「內埔警很熱心，有你們真好」。

分局長蔡耀順肯定黃、李兩員熱心為民服務精神，值得同仁學習，也呼籲大眾，可借鏡林翁家屬的做法，對於長輩的交通工具，可佩掛或張貼紀載家人電話的紙條，俾利發生迷途情況時，年長者能即時獲得幫助。

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