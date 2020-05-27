美13歲男童拿下「4個副學士學位」　成為CSUF最年輕畢業生！

▲由於今年不會舉辦傳統的畢業典禮，所以里柯是用特別的駕車慶祝。（圖／翻攝自ABC7 Eyewitness News推特）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國加州一名就讀「加州州立大學富勒頓分校（CSUF）」的13歲男童，2年內獲得4個副學士學位，成為該校有史以來最年輕畢業生，目前他還拿到內華達大學全額獎學金，將將攻讀更高學程。

綜合外媒報導，傑克·里科（Jack Rico）11歲時就進入富勒頓學院就讀，超級聰明的他，2年內就拿到了4個副學士學位（相當於台灣的大專學程），是該大學最年輕的畢業生。目前他也獲得全額獎學金，計畫在下學期到內華達大學就讀。

里科在受訪時表示，他正在花時間弄清楚他想要甚麼，因為才13歲，所以也不急，正試著找出答案，目前也很專注的在學習；如果不想要唸書的時候，就會去玩電玩。

許多國外網友有不同看法，也在推特上表示，「這孩子沒辦法正常長大；通常，他無法與18-22歲的大學生成為一個團體，更沒有社交技能力」、「這很棒，但是我認為所有CA社區大學都要求18歲以上的學生才可以加入」；不過也許多網友表示，「這小孩太棒了」、「恭喜他！！這很難做到，一定會是一個很好的領導者！」、「我13歲的時後，還在後院折紙飛機」。

13-year-old student graduates from Fullerton College, earns 4 associate's degrees https://t.co/BZ8yqvzDEb — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 25, 2020



▼里柯畢業囉！（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）

