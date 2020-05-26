　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

羅東博愛醫院獎學金6年陪伴青春　卡巴迪小國手陳柏儒長大要回饋社會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陳柏儒代表國家參與卡巴迪世界盃，獲得銅牌佳績。（圖／陳柏儒提供，下同）

▲▼陳柏儒代表國家參與卡巴迪世界盃，獲得銅牌佳績。（圖／陳柏儒提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東博愛醫院每年2次頒發獎助學金，給予宜蘭縣清寒學子溫暖挹注，至今持續7年不間斷，其中出身單親低收家庭的陳柏儒，每年憑著優異在校成績和課外表現，高中和大學有6年都獲得獎助學金，一步步達成國手夢，如今將畢業進入社會，他說接下來不必再依靠社會的幫助，他要用自己的方式開始貢獻己力回饋社會。

元培醫事科技大學健康休閒管理系大四學生陳柏儒家住宜蘭頭城，媽媽因左腦中風需休養，讓家中陷入經濟困境，高一的他因緣際會下得知羅東博愛醫院獎助學金的發放訊息，起初抱持著試著爭取的心情申請，意外開啟了這段緣分。

陳柏儒深知自己唯有比別人更努力才能翻轉生活，因此他積極學習之餘，也利用課餘時間打工並加強體能，三者兼顧下，高中到大學6年來接連通過獎學金審核，2019年更獲選卡巴迪運動國家代表隊到馬來西亞參加世界盃卡巴迪錦標賽，獲得銅牌佳績，完成他從小到大的國手夢想。

▲▼陳柏儒代表國家參與卡巴迪世界盃，獲得銅牌佳績。（圖／陳柏儒提供，下同）

如今圓了夢，也即將畢業，陳柏儒說，過去他希望能保護更多運動選手的健康，所以選擇這條路，但媽媽生病後，他想幫助更多人健康，因此未來希望打造一間個人健康保健工坊，做為人生志業，同時推廣卡巴迪運動，讓更多人知道這個運動項目。

▲▼陳柏儒代表國家參與卡巴迪世界盃，獲得銅牌佳績。（圖／陳柏儒提供，下同）

羅東博愛醫院陪伴陳柏儒完成學業、圓了夢想，6年來12次獲得獎助學金，因羅東博愛醫院基金會獎助學金僅限於高中職和大專院校學生申請，2020年是陳柏儒最後一次獲獎，他依舊謹慎的規劃2萬元獎助學金用途：部分補貼家用、部分做為專業證照報名費。

在5月份的羅東博愛醫院獎助學金頒獎典禮，因新冠肺炎疫情取消，但陳柏儒仍懷著感激的心情寫下給羅東博愛醫院的感謝：「這點微薄之力造就許多弱勢小孩完成課業、追逐夢想，這也讓我瞭解就算只是一點微薄之力幫助在需要幫助的人身上，對被幫助的人來說就是一場及時雨，讓社會走向正能量。」

當年稚氣的少年長大了，陳柏儒已經取得中華民國卡巴迪運動協會C級卡巴迪教練和裁判證照，即將展開新生活，服兵役並擔任體育老師、學習推拿整復打穩基礎，他的媽媽也即將憑一己之力求職，讓羅東博愛醫院董事長許國文很欣慰，許表示，透過獎學金的發放看到孩子生命中的韌性，如果未來有意願，也歡迎這些受過幫助孩子們到羅東博愛醫院任職，持續與為宜蘭付出己力。

►「海洋拉娜平替版」一抹被圈粉！超特價現省1020元　換季靠這罐就夠

►二手票券豐富你的生活

其他人也看了這些...

►宜蘭圖書館赫見稀有「趴地色龜」出沒　原來…低角度偷拍熱褲妹

►宜蘭文化局圖書館怪男「跪趴地」！她蹲著看書...疑遭手機偷拍裙底

►南方澳凶宅另類廣告背後有洋蔥　前屋主出海愛妻輕生...

ET快訊
高中立志「一定逃離鬼島！」　他留歐4年想台灣了：沒想像中美好
吳朋奉猝逝　「初戀」苗可麗記者會當場淚崩
「對不起，原來我們一直都唸錯」　BMW用2秒教你正確品牌發音
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投魚池多處野溪護岸淘空　恐「因小失大」成大災情

配合中央防疫鬆綁　中央大學6月1日起體育場館開放、恢復外車入校

羅東博愛醫院獎學金6年陪伴青春　卡巴迪小國手陳柏儒長大要回饋社會

疫情漸緩　池上將舉辦馬拉松暨大坡池步道健走活動

雲林大成商工美容科成果展　「世紀」主題造型走秀令人驚艷

新冠肺炎疫情漸緩　台東環保局舉辦小型環保運動會

蘭嶼鄉獲1200萬經費　台東縣政府啟動老舊遊憩設施改善

澄黃蜂蜜自己生產！林管處輔導林下養蜂　將成利嘉社區特色產業

桃園無人自駕巴士6月領試車牌　青埔社區聯外開放場域測試中

國立屏東大學全國首創智慧機器人學系　109學年度正式招生

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

南投魚池多處野溪護岸淘空　恐「因小失大」成大災情

配合中央防疫鬆綁　中央大學6月1日起體育場館開放、恢復外車入校

羅東博愛醫院獎學金6年陪伴青春　卡巴迪小國手陳柏儒長大要回饋社會

疫情漸緩　池上將舉辦馬拉松暨大坡池步道健走活動

雲林大成商工美容科成果展　「世紀」主題造型走秀令人驚艷

新冠肺炎疫情漸緩　台東環保局舉辦小型環保運動會

蘭嶼鄉獲1200萬經費　台東縣政府啟動老舊遊憩設施改善

澄黃蜂蜜自己生產！林管處輔導林下養蜂　將成利嘉社區特色產業

桃園無人自駕巴士6月領試車牌　青埔社區聯外開放場域測試中

國立屏東大學全國首創智慧機器人學系　109學年度正式招生

民眾關家中！強生愛將竟趴趴走418km　英官員下台抗議雙重標準

吳朋奉猝逝！這些名人曾「爆出腦中風」...其中1位網友狂哭：痛失英才

解悶旅遊搶便宜票券　住宿第2晚0元、台北澎湖來回機票買1送1

首爾驚傳2起「兒童怪病」疑似個案！　罕見小兒致命疾病蔓延全球13國

「深夜～周三整天」鋒面雨彈最強熱區曝　氣象局示警有局部豪、大雨

口水散臭味！愛犬睡醒「嘴邊黑一圈」　擦乾會痛驚覺不對勁

後疫情時代國際政經局勢難料　黃天牧：黑天鵝、灰犀牛將常出現

賭王元配女兒「老爸還沒走早為信託撕破臉」　剩下3房和平同框…港分析師大讚！

從北到南免5HR自己去就好？業者曝「報名國內行程的理由」

瑪爾吃茶葉蛋「心悸喘不過氣」送急診　網友驚：我餵過！

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

地方熱門新聞

即／桃園深夜死亡火燒車！3死均成焦屍

豪雨剛下完　台南驚見垃圾海岸線

台南安平四草大橋男浮屍身分查出

桃園捷運綠線高架工程　進度超前

桃園重大交通建設　投資超過3,000億

水上運動訓練基地動土　徐榛蔚金鏟贈龍舟隊員

台東提升防疫效能　2部病毒檢驗儀上線啓用

茶花莊園遭獨角仙軍團入侵

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

第一大排疑施工不當淹沒稻田　農民砲聲隆隆

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

國慶煙火將首度在台南舉辦

公有委外停車場紓困　

台南市環保局招考清潔隊臨時人員

更多熱門

相關新聞

羅東鎮公所規劃每月給3千「幫養育新生兒2年」

羅東鎮公所規劃每月給3千「幫養育新生兒2年」

重視婦幼相關福利的羅東鎮長吳秋齡，為鼓勵鎮民「增產報國」，目前規劃每月給3千元幫養育新生兒2年，及新建一棟托嬰與托育資源中心多功能館，以滿足各種家庭育兒需求。

轎車空中翻滾衝大排四輪朝天　女駕駛自行爬出

轎車空中翻滾衝大排四輪朝天　女駕駛自行爬出

超大豪雨偷倒廢棄物　不肖業者當場被逮

超大豪雨偷倒廢棄物　不肖業者當場被逮

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

南方澳凶宅廣告背後有洋蔥　前屋主出海愛妻輕生

南方澳凶宅廣告背後有洋蔥　前屋主出海愛妻輕生

關鍵字：

宜蘭羅東博愛醫院獎學金陳柏儒

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

快訊／賭王何鴻燊病逝享耆壽98歲！

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面