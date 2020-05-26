羅東博愛醫院獎學金6年陪伴青春　卡巴迪小國手陳柏儒長大要回饋社會

▲▼陳柏儒代表國家參與卡巴迪世界盃，獲得銅牌佳績。（圖／陳柏儒提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東博愛醫院每年2次頒發獎助學金，給予宜蘭縣清寒學子溫暖挹注，至今持續7年不間斷，其中出身單親低收家庭的陳柏儒，每年憑著優異在校成績和課外表現，高中和大學有6年都獲得獎助學金，一步步達成國手夢，如今將畢業進入社會，他說接下來不必再依靠社會的幫助，他要用自己的方式開始貢獻己力回饋社會。

元培醫事科技大學健康休閒管理系大四學生陳柏儒家住宜蘭頭城，媽媽因左腦中風需休養，讓家中陷入經濟困境，高一的他因緣際會下得知羅東博愛醫院獎助學金的發放訊息，起初抱持著試著爭取的心情申請，意外開啟了這段緣分。

陳柏儒深知自己唯有比別人更努力才能翻轉生活，因此他積極學習之餘，也利用課餘時間打工並加強體能，三者兼顧下，高中到大學6年來接連通過獎學金審核，2019年更獲選卡巴迪運動國家代表隊到馬來西亞參加世界盃卡巴迪錦標賽，獲得銅牌佳績，完成他從小到大的國手夢想。

如今圓了夢，也即將畢業，陳柏儒說，過去他希望能保護更多運動選手的健康，所以選擇這條路，但媽媽生病後，他想幫助更多人健康，因此未來希望打造一間個人健康保健工坊，做為人生志業，同時推廣卡巴迪運動，讓更多人知道這個運動項目。

羅東博愛醫院陪伴陳柏儒完成學業、圓了夢想，6年來12次獲得獎助學金，因羅東博愛醫院基金會獎助學金僅限於高中職和大專院校學生申請，2020年是陳柏儒最後一次獲獎，他依舊謹慎的規劃2萬元獎助學金用途：部分補貼家用、部分做為專業證照報名費。

在5月份的羅東博愛醫院獎助學金頒獎典禮，因新冠肺炎疫情取消，但陳柏儒仍懷著感激的心情寫下給羅東博愛醫院的感謝：「這點微薄之力造就許多弱勢小孩完成課業、追逐夢想，這也讓我瞭解就算只是一點微薄之力幫助在需要幫助的人身上，對被幫助的人來說就是一場及時雨，讓社會走向正能量。」

當年稚氣的少年長大了，陳柏儒已經取得中華民國卡巴迪運動協會C級卡巴迪教練和裁判證照，即將展開新生活，服兵役並擔任體育老師、學習推拿整復打穩基礎，他的媽媽也即將憑一己之力求職，讓羅東博愛醫院董事長許國文很欣慰，許表示，透過獎學金的發放看到孩子生命中的韌性，如果未來有意願，也歡迎這些受過幫助孩子們到羅東博愛醫院任職，持續與為宜蘭付出己力。

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