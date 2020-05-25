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欠錢不還連轟16槍！藍寶堅尼6名車中彈　賴皮男慘了…修理費破500萬

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▲▼車廠內6部總價值4000多萬進口車遭到流彈波及，維修費用破500萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲車廠內6部總價值4000多萬進口車遭到流彈波及，維修費用破500萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳豐德／新北報導

新北市中和區一名男子缺錢拿跑車向車行借款，卻因還不出20萬借款，竟2度跑去車行強行開走遭到阻止，憤而持槍怒射，第一次卡彈，第二次再去連開16槍，造成廠長腿部中彈，員工受流彈打中腳踝，車行內總價值4000萬6輛進口車也遭波及，維修費用恐破500萬，老闆欲哭無淚。

▼涉嫌開槍的陳男事後帶槍投案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼涉嫌開槍的陳男事後帶槍投案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，25歲陳姓男子今年1月間因缺錢花用，開著新車要價198萬NISSAN 370Z雙門跑車，到新北市中和區圓通路上的車行，抵押借款20萬元，原本4月間依約還款，卻籌不出錢，進而萌生歹念。

5月8日上午11時許，陳男與27歲鄭姓友人前往車行，佯裝還錢贖回跑車，卻趁員工不注意，跳上車企圖搶行開走，員工發現後上前阻止，沒想到陳男竟拿出改造手槍作勢開槍。卻因卡彈被老闆奪走槍枝後報警，遭警方逮捕。

▼犯案用的制式手槍 。（圖／記者陳以昇翻攝

▲▼涉嫌開槍的陳男事後帶槍投案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

未料，陳男心有不甘，25日下午2時許，再度前往車行，這次帶著制式手槍，直接朝廠內連開16槍，射中廠長大腿，另一名李姓員工右腳踝也遭流彈打中，幸好送醫後沒有生命危險，陳嫌隨後帶槍投案。

由於現場停了數十輛進口車，有法拉利、藍寶堅尼、瑪莎拉蒂、BMW320、保時捷MACAN、凌志RX-450等車，皆受到波及，總價值4000多萬，估計維修費用破500萬元。

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