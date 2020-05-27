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用化妝品換到靴子！「鞋子噴墨汁」她一脫看傻　網笑揭密：是雙好鞋

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▲▼皮靴,靴子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO用化妝品換到一雙很喜歡的靴子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

為了省錢，不少人選擇會用手邊不需要的物品和人以物易物，但由於商品並非全新，偶爾還是得承擔一些風險。網友日前就用化妝品換到一雙很中意的鞋子，怎料穿完脫下來後，後腳跟竟然一片烏漆抹黑、被嚴重染色。貼文一出，網友都看傻表示「洗得起來嗎」、「裡面放墨汁吧」。

一名女網友在臉書社團「不要再買了！免費的幻物與幻務」中發文，她日前用了換物的APP換到一雙靴子，沒想到穿著出去買菜、晃一圈回家，脫下鞋子後竟被眼前荒謬的景象嚇傻。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 原PO跟人換靴子，腳跟大染色 。（圖／原PO授權提供）

▲ 怎料脫下鞋子後，後腳跟大染色 。（圖／原PO授權提供）

只見原PO的後腳跟被紮紮實實地染黑了，完全看不到原先的膚色。她強調，鞋子沒有濕，只是單純穿就已經染得這麼嚴重了。雖然她當初是用頗貴的化妝品才換到這雙靴子，但女網友說她並不生氣，因為實在蠻喜歡這雙鞋的，只是覺得一切太爆笑，所以把照片貼上網和大家分享一下。

照片曝光後，網友們傻眼直呼太扯，「裡面是放了墨汁嗎」、「墨魚口味的鞋」、「我也是穿專櫃藍色鞋，腳變藍色小精靈」、「你脾氣也太好」、「這雙可以丟了吧」、「重點是洗得起來嗎」。

不過也有網友認為，鞋子會掉色成這樣，應該是雙好鞋，原因是手工鞋沒有加太多定色劑，採環保顏料上色，所以才比較容易染色。若要解決這個問題，可以試著噴上防水噴劑，或是搭配深色的襪子，才不會染到皮膚。

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