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幕後／不讓「狗官」不開心！領犬員若跟另一半分手　暫停接觸緝毒犬

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▲總統蔡英文視導憲兵指揮部。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文視導憲兵指揮部，關心緝毒犬的訓練狀況。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日特別赴憲兵指揮部，視察今年才剛成立的「緝毒犬分組」，雖然這已不是第一次在媒體前亮相，但牠們身為真正的「狗官」，可愛的模樣，還是吸引眾多外界的矚目，好奇為何每隻緝毒犬都穿上襪子？平時又是如何訓練的？而領犬員有哪些要注意的地方？

在蔡英文政府上任後，強力推動「反毒」政策，國軍也在士林、台北、高雄及花蓮憲兵隊等4單位增編「緝毒犬分組」，並進行毒品查緝任務。

儘管今天已不是第一次憲兵緝毒犬亮相，但外界還是有各種的好奇，其中最大的好奇，不外乎就是，為何他們都要穿上襪子？這個答案，蔡英文在個人的IG就有解答，主因是為了不要讓緝毒犬在發現毒品時，不小心抓壞事證。

據了解，領犬員在帶領犬隻執勤時，是以「玩樂」的態度在跟牠們互動，所以會表現出非常高亢、興奮的情緒；而每一次執勤時，就像是在跟犬隻玩「找東西」的遊戲，只要牠找到毒品，就會給些鼓勵。

▲總統蔡英文視導憲兵指揮部。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文視導憲兵指揮部，關心緝毒犬訓練狀況。（圖／記者林敬旻攝）

領犬員會先將毛巾靠近毒品物，讓毛巾沾染氣味；接著，犬隻開始進行搜索，只要找出毒品完成任務，領犬員就會丟執毛巾鼓勵，像是蔡英文上午在視導時，親自丟執毛巾，就是在犬隻完成任務後，總統親自給予的獎賞。據了解，犬隻們其實不喜歡當面看到領犬員們直接丟執毛巾，因此官兵多半會以背對的方式來丟，來達到鼓勵緝毒犬的效果。

有趣的是，由於領犬員的情緒會嚴重影響到緝毒犬，不論是心情或執勤時的表現；言下之意就是，如果犬隻情緒受到影響，抓緝毒品的效益會大打折扣。因此，憲兵要求政戰單位，特別要關注領犬員、官兵心緒問題，以及生活狀況，只要心緒不好，好比跟女友吵架、分手，或家裡有重大事件發生，就暫時不讓領犬員負責訓練或執勤任務，避免影響犬隻，進而影響到整體的緝毒任務。

在平時的照顧上，緝毒犬一天吃一餐，在吃飯前的一小時，會讓他們進到室內平復心情，在用餐結束後，也會讓他們休息一小時，也就是說起碼有兩小時，要讓牠們維持平穩的情緒。這個用意則是在於，避免牠們出現胃扭轉的狀況。

▼總統蔡英文視導憲兵指揮部，關心緝毒犬訓練狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文視導憲兵指揮部。（圖／記者林敬旻攝）

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