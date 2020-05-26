急！被剪成「小英頭」怎麼辦？民進黨教學靠這招「一秒不突兀」





▲民進黨教學如何拯救「小英頭」。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

有網友在Dcard分享自己花了三千元燙髮，沒想到卻燙出一顆「小英頭」。近日正在宣傳招募黨員的民進黨搞笑發文「教學」，「歡迎加入民進黨，直接一秒不突兀！」



民進黨青年部26日透過臉書發文，「最近有位網友在論壇上分享，她花了三千多元燙髮，結果燙出一顆出乎預料的『小英頭』，問大家怎麼補救？」



民進黨青年部搞笑提供建議，「燙髮變成小英頭不需要煩惱，只要立刻線上申請成為民主進步黨黨員，保證一秒不突兀！我們辦公室就有好幾顆『小英頭』。是不是很簡單！」

總統蔡英文於520後展開第二任期，同時也重返民進黨接下黨主席職務，並號召年輕人一起加入民進黨。民進黨發言人發言人顏若芳26日透露，已有破千名民眾申請線上入黨，證明在蔡總統回任主席的號召下，許多民眾願意加入民進黨。

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