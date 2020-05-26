小米10 ＆ 10 Pro實拍體驗　值得等待的一億畫素新機

▲小米10 Pro（右）＆小米10（左）實拍體驗。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

雖然尚未確定能否在台灣上市，不過想必有許多米粉相當期盼小米10與小米10 Pro兩款新機能夠引進；《ETtoday新聞雲》記者這次取得了兩款手機進行實測。實際體驗下來，無論是拍照、錄影，或者是8K錄影等功能，都值得米粉等待。

不過，應該會有人問「這兩支手機的差異在哪？」首先在外觀設計方面，小米10 Pro採用霧面處理的方式，而小米10則是亮面背蓋。

▼小米10 Pro（上）採用霧面處理的方式，而小米10（下）則是亮面背蓋。（圖／記者邱倢芯攝）





而小米10與小米10 Pro在充電方面也有所不同，小米10的充電器為30W，而小米10 Pro的充電器為65W，不過有趣的是，小米10 Pro本身最高充電功率僅有50W，而這顆65W還可順便作為筆電充電用，因此米粉出門時可以少帶一顆充電器出門。

▼小米10 Pro充電器為65W（右），而小米10充電器則為30W。（圖／記者邱倢芯攝）

與小米9不一樣的是，小米10與小米10 Pro機身上下擁有對稱式喇叭，因此在看影片、玩遊戲時，手機握在手上，使用者可以享受到更為立體、飽滿的音效表現。



而在拍照方面，基本上兩支手機的拍攝效果相近；不過在開啟小米10 Pro相機後，介面一旁的按鈕分別有微距模式、0.6、1X、2X、5X，最多可以手動調整完50X。

















小米10的按鈕僅有微距模式、0.6、1X、2X，最多僅能手動拉到10X。













兩款手機皆提供一億畫素的拍照模式，且拍攝倍率僅有1X、2X。



▲▼小米10 Pro（上圖）一億畫素與小米10（下圖）一億畫素鏡頭拍攝比較。（圖／記者邱倢芯攝）



使用一億畫素相機拍攝的最大好處在於，如果使用者在拍完照片後想要裁切編輯，也不需要擔心照片的畫質會因為裁切會變得模糊不清。





▲▼一億畫素的照片在拉大裁切之後，才會發現圖片中央其實有一朵桐花（紅框處），上圖為小米10 Pro拍攝，下圖為小米10拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）





而小米10與小米10 Pro除了提供一億畫素的拍照功能外，在錄影方面也支援8K錄影。小米10 Pro 8K錄影的倍率按鈕有1X、2X、5X（也可以一般錄影模式），微距模式、0.6X不支援8K錄影，僅有一般錄影模式。

小米10 8K錄影的倍率按鈕有1X、2X（也可以一般錄影模式），微距模式、0.6X亦不支援8K錄影。

兩支手機在8K錄影時，機身會有些許的發熱，但情況不會太嚴重，而次8K錄影皆僅能錄製6分鐘；每錄完一次（6分鐘）大約掉電3%。

而在夜拍表現上，小米10與小米10 Pro的表現也相當不錯。

小米10 Pro：









小米10：







整體來說，小米10與小米10 Pro對於追求影音、遊戲表現，以及拍攝效果的消費者來說相當值得入手；不過比較可惜的是，目前這兩款手機小米台灣官方尚未宣布上市時程，不然整體的體感都相當不錯。

另外，勢必有許多米粉早已經等不及小米台灣引進，利用其他管道入手這兩款手機；不過需要注意的是，如在非小米官方授權通路購買，將無法確保產品品質及無法享有完整的售後服務。

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