小米10發布！規格大提升　起售價1.7萬破新高

▲小米10售價3999元人民幣起跳。（圖／截自小米發表會直播）

記者王曉敏／綜合報導

小米今（10）日正式發表了年度旗艦機種小米10及小米10 Pro，據小米集團董事長兼首席執行官雷軍說法，小米10就是一款「性能怪獸」，不僅搭載了高通S865處理器的機款，更成為首款採用新一代LPDDR5 DRAM晶片的機款，而效能提升的同時，散熱及續航方面也進一步提升，預計將「衝擊高端市場」。

小米10配備了6.67吋AMOLED曲面螢幕，左上角的前鏡頭開孔孔徑僅有3.84mm。螢幕的亮度達到800尼特，峰值可達1200尼特，對比度則達到驚人的50,00,000：1。螢幕屏占比高，下巴部分更僅有3.23mm。

此外，小米10支援90Hz螢幕更新率，使螢幕顯示更加細膩流暢，而觸控採樣率則達180Hz，讓用戶在「吃雞」時的開槍速度更快，輕鬆獲勝。喇叭部分，小米採用對稱式1216線性揚聲器，等效1.0cc。

而相較於小米10，小米10 Pro的螢幕顯示調校多了原色屏，雷軍表示，這是為設計師及修圖師準備的專業顯示器。其衡量色準的關鍵指標JNCD小於0.55，為行業色準的最高水準（數字愈小愈好，iPhone 11 Pro Max小於0.9），而用於反映顯示器表現色彩準確度的指標Delta E則小於1.1（數字愈小愈好，iPhone 11 Pro Max小於2.14）。

▼小米10規格較上代大提升。（圖／截自小米發表會直播）

規格部分，小米10搭載了高通S865處理器，無論是CPU還是GPU皆雙雙領先上一代機款。雷軍指出，S865處理器可能是「地球上最強悍的5G旗艦處理器」，Kryo 585 CPU性能較上代提升25%；Adreno 650 GPU效能同樣較上代提升25%。

雷軍表示，小米10的提升主要得歸功能3項技術的跨越性升級。內存方面，小米10搭配了美光最新的LPDDR5，速度提升50%、功耗降低20%；閃存方面，配備了USF3.0，讀取速度達730MB/s，較上代提升了100%；Wi-Fi則支援了WiFi 6，最大吞吐量相對於WiFi5（802.11n）提升了多達2.7倍。

受惠於規格方面的提升，小米10在安兔兔性能跑分突破了58萬分，達58萬5,232分，較上代小米9的48萬分一舉提升10萬分。

效能、性能的提升，勢必得連帶提高散熱及續航的能力。小米10搭載了4780mAh訂製條形快充電池，支援30W有線疾速閃充、30W無線疾速閃充及10W無線反充，最快56分鐘即可充到100%。在散熱方面，小米10內置9顆溫度感測器，精準掌握機身溫度，配置了3000mm²超大VC液冷板，搭配多層石墨及石墨烯來協助散熱。

▼小米10全系配備了1億畫素的主鏡頭。（圖／截自小米發表會直播）

相機部分，全系配備了1.08億畫素主相機、1200萬畫素人像鏡頭、2000萬畫素超廣角鏡頭及10X混合光學變焦鏡頭，前置鏡頭則為2000萬畫素。小米10支援8K錄影、光學防抖。值得一提的是，在發布會進行的過程中，相機評測網站DxoMark也發布了小米10 Pro的評測成績，再度擠下華為，在聲音及攝影表現上都是最高分。

由於主鏡頭提升至1億畫素，使相片、影片大小過大，為此，小米10導入了HEIF格式的照片儲存檔案格式，較JPEG格式能節省50%的儲存空間。

▼小米10售價。（圖／截自小米發表會直播）

價錢部分，小米10共有3種規格，8GB+128GB售價3999元人民幣（約新台幣1.7萬）、8GB+256GB售價4299元人民幣、12GB+256GB售價4699元人民幣；小米10 Pro 8+256G售價4999元人民幣（約新台幣2.1萬元）、12GB+256GB售價5499元人民幣、12GB+512GB售價5999元人民幣。

顏色部分，小米10將有鈦銀黑、蜜桃金及冰海藍共3色，小米10 Pro則有星空藍及珍珠白2色。預計2月18日在中國大陸上市。

▼小米10全系列共5色。（圖／截自小米發表會直播）

由於新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情影響，此次新品發布會採用「純網上直播」方式來進行。雷軍一開始戴著口罩出場，以此呼籲民眾出入公共場合都要戴口罩。雷軍表示，自己身為湖北人，曾在武漢讀大學，疫情爆發期間不斷關注相關資訊，並在第一時間集結物資送往武漢，「生活可以被疫情影響，但我們決不能被疫情擊敗。」他說，此次發表會是非常時期的特殊情況，並感謝各直播平台的支持。