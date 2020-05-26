影帝吳朋奉55歲驟逝！文化部長李永得遺憾：台灣影視界巨大的損失

吳朋奉以公視人生劇展《第一響槍》榮獲第54屆電視金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎 （圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「三金影帝」吳朋奉今（26）日傳出於5/24於家中猝逝，享年55歲，文化部長李永得表示，他的離開不僅是台灣影視界巨大的損失，在觀眾的心中也留下無法彌補的遺憾，但其精彩的作品，將會永遠留在我們心中。

吳朋奉於1964年出生，來自外省籍家庭的他，有豐富的生命歷練，將台灣多元的族群文化融入戲劇表演，以流利的台語活躍於影劇圈，最初於「零場121.25」劇團開始踏上表演之路，學習傳統民間技藝，並演出多部電影及電視戲劇，曾獲得金鐘獎、金馬獎、台北電影節等多個獎項，致力推廣台語文化，並關心各種社會議題。

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吳朋奉在2008年以《木棉的印記》獲得第43屆金鐘獎迷你劇最佳男主角，2010年以《父後七日》獲得第47屆金馬獎最佳男配角，2011年以《歸途》獲得第13屆臺北電影節最佳男演員，2019年以《第一響槍》獲得第54屆電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，成功摘下金鐘獎、金馬獎、台北電影節獎座。

文化部長李永得表示，吳朋奉先生以55歲之年突然過世，不僅是台灣影視界巨大的損失，在觀眾的心中也留下無法彌補的遺憾，但其精彩的作品，將會永遠留在我們心中。