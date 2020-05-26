桃園福斯GTI撞限速桿瞬間變火球！3男成焦屍身分查出　同事：晚上有聚餐

記者楊熾興／桃園報導

30歲趙姓男子25日深夜22時許，駕駛福斯GTI「小鋼砲」自小客車載著一起聚餐後的邱姓男子等2名同事，行經桃園市大竹南路轉彎處時，疑因車速過快撞上路邊限速桿，導致車輛起火燃燒，造成趙男及2名乘客被燒成焦屍，肇事原因由通知鑑識小組採證，並報請檢察官相驗。

▲趙男與公司同事聚餐後加車自撞限速桿成火燒車。（圖／大園警分局提供）

▲▼警消人員雖迅速抵達現場不到10分鐘就撲滅大火，但車上3卻全被燒成焦屍。（圖／大園警分局提供）

警方表示，副駕駛座死者為邱姓男子卡在副駕駛座下半身己燒焦，駕駛為車主趙姓男子，至於後座乘客已焦黑難辨，經查證為林姓男子。另根據車號找到車主家屬、公司主管到場，透露晚間公司有聚餐，車主與乘客3人為同事關係。

這起自撞車禍為趙男駕駛車，由台31線往大園區中正東路方向行駛疑似車速過快，在大園區大竹南路17號轉彎處，不慎失控自撞路旁60公里限速桿，導致車輛當場起火燃燒，桃園市消防局據報前往灌救，抵達現場時不到10分鐘即撲滅火勢，但副駕駛座邱男下半身己燒焦，駕駛趙男及後座林男則全被燒成焦屍，起火原因正由警方調查中。

▲路旁60公里限速桿遭撞歪，家屬26日早上赴現場招魂。（圖／記者游宗樺翻攝）

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