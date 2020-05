「脫口罩、滾出我的國家！」　CNN台裔記者海灘採訪遭謾罵

▲ 《CNN》台裔記者Natasha Chen海灘直播遭辱罵。(圖/翻攝自臉書Natasha Chen CNN)

記者吳孟臻/綜合報導

《CNN》台裔記者娜塔莎陳(音譯,Natasha Chen)上周末到美國南卡羅萊州默特爾海灘(Myrtle Beach)採訪,直播結束後她戴上口罩進行另一場訪問,卻有人朝她的團隊大罵,不高興他們戴著口罩,並對她大喊「滾出我的國家!」,甚至認為她要對新冠肺炎負責。

娜塔莎陳在臉書上表示,「這是我們的國家,但很不幸地,我知道很多亞裔美國人常常受到這種不合理的對待」。她與CNN棚內主播連線時提到,她採訪時民眾都很友善,只有一位出現不滿的態度。因為她直播時身邊都沒有民眾,所以直播當下她並沒有戴口罩,更發現整片沙灘只有一位民眾戴著口罩。

根據《CNN》官網,娜塔莎是亞特蘭大總部的記者,2017年加入CNN之前,曾在多個電視台擔任記者,也有從事主播的經驗,其專業更讓她獲獎多次,是美國亞裔記者協會(Asian American Journalists Association)的一員。

她的父母來自台灣,本身在舊金山出生、成長,從南加州大學獲得廣播新聞碩士學位,精通中文、英文,會說一些法文。

