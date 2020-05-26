尚比亞3名中國人遭殺害焚屍　非洲仇中情緒高漲

▲尚比亞發生3名中國人遭搶劫殺害後焚屍案，原因恐與4月廣州發生的非洲種族歧視風波有關。
記者吳孟臻／綜合報導
中非國家尚比亞首都路沙卡（Lusaka）24日發生謀殺案，3名中國籍人士在中資倉庫遭謀殺，兇嫌事後企圖焚屍滅證。事發原因似乎與當地排中情緒有關，目前當地警方已逮捕2名嫌犯，中國駐尚比亞大使館也對此案提出嚴正交涉，要求儘快破案嚴懲兇嫌。
根據《Zambia Reports》報導，路沙卡警方24日中午收到民眾報案，當地一處中資倉庫發生火災，當警察和消防隊趕到現場，發現負責人不在事發倉庫，進一步詢問後，移動到倉庫後方的房屋尋找，卻發現門前地板有大量血跡，更在屋內床邊地板上發現一把帶著血跡的彎刀。根據現場民眾指認，警方在附近的花園緊急逮捕一名22歲的嫌疑人。
Three Chinese nationals have been brutally murdered in #Lusaka #Zambia by three black suspects on May 24, local police said. Details and identities of suspects are not unveiled. The lady’s body was even burnt to ashes.— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) May 25, 2020
The video is too brutal, I won’t put it on Twitter. pic.twitter.com/bZjycY1vtE
後來警方在發生火警的倉庫內找到一具被焚燒過的屍體，死者為52歲的曹姓中國女子。根據報導，警方事後得知倉庫還有2名中國員工，估計也遭謀殺，目前正積極尋找她們的下落。經過初步調查，警方將2男1女的尚比亞人列為重要嫌疑犯，殺人搶劫後企圖毀屍滅跡，目前抓到其中2人，還有1人在逃。
案發的24日，中國大使館派員到現場瞭解情況，並表示關切，直到隔日正式向尚比亞外交部提出嚴正關切，對暴力事件表達強烈譴責，要求尚比亞政府對中國公民採取因應的保護措施。
▲中國駐尚比亞使館就3名中國公民遇害案提出嚴正交涉。（圖／翻攝自中國駐尚比亞大使館官網）
近期非洲出現嚴重的「仇中、排華」現象，恐怕與廣州4月對在中國的非洲人採取強制檢測，上百非洲人遭排擠驅離、流落街頭，引發的種族歧視風波有關。
3月尚比亞出現新冠肺炎首例後，尚比亞當地華人企業、餐廳開始實施嚴格的防疫措施。一周前在路沙卡，中國裔女子和尚比亞裔丈夫到一間路沙卡華人超市購物，在門口被超市以「控制人數」拒絕進入，當事人認為防疫只是藉口，歧視非洲人才是真正理由。
後來消息在網路上爆開，路沙卡市長桑帕（Miles Sampa）下令關閉該超市，並從18日開始，呼籲在中資企業的當地員工舉報。桑帕政府21日聲稱收到檢舉，有中資理髮廳拒絕替尚比亞人服務，因此下令關閉全部的中資理髮廳，隨後前往多間中資企業突襲檢查，查看是否有類似的種族歧視行為。
In Zambia, Lusaka's Mayor, Miles Sampa has closed a Chinese barbershop in Lusaka which refused to render its services to Zambians. All the messages in the shop were written in Chinese.— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) May 23, 2020
A Chinese restaurant was also shut down for denying Africans entry. pic.twitter.com/uJIhehyZoC
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