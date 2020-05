尚比亞3名中國人遭殺害焚屍　非洲仇中情緒高漲

▲尚比亞發生3名中國人遭搶劫殺害後焚屍案,原因恐與4月廣州發生的非洲種族歧視風波有關。

記者吳孟臻/綜合報導

中非國家尚比亞首都路沙卡(Lusaka)24日發生謀殺案,3名中國籍人士在中資倉庫遭謀殺,兇嫌事後企圖焚屍滅證。事發原因似乎與當地排中情緒有關,目前當地警方已逮捕2名嫌犯,中國駐尚比亞大使館也對此案提出嚴正交涉,要求儘快破案嚴懲兇嫌。

根據《Zambia Reports》報導,路沙卡警方24日中午收到民眾報案,當地一處中資倉庫發生火災,當警察和消防隊趕到現場,發現負責人不在事發倉庫,進一步詢問後,移動到倉庫後方的房屋尋找,卻發現門前地板有大量血跡,更在屋內床邊地板上發現一把帶著血跡的彎刀。根據現場民眾指認,警方在附近的花園緊急逮捕一名22歲的嫌疑人。

Three Chinese nationals have been brutally murdered in #Lusaka #Zambia by three black suspects on May 24, local police said. Details and identities of suspects are not unveiled. The lady’s body was even burnt to ashes.

The video is too brutal, I won’t put it on Twitter. pic.twitter.com/bZjycY1vtE