兩會防疫！2057名政協委員全戴口罩　七常委「素顏」亮相

▲2020年政協開幕，除習近平等七常委、重要官員未戴口罩。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

大陸兩會今（21日）正式登場，全國政協十三屆三次會議下午3時在人民大會堂開幕，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持會議。考量疫情防控，全場2057位政協委員、少數中外媒體全戴上口罩，唯獨中共中央總書記習近平等七常委，以及少數重要官員沒有口罩護體，形成強烈對比。

▲2020兩會政協會議，全場2057政協委員配戴口罩。（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）

延期兩個多月，大陸政協大會今天首先登場，全體人員先默哀一分鐘為疫情中罹難人員致哀。至於防疫管控上，所有人員採取高規格標準，唯獨習近平等七常委入場時沒戴口罩，台上少數重要政府官員也沒有戴上口罩，可能考慮保持以往開會的整體性。至於座位一如往常，沒有特別安排「社交距離。」

▲2020大陸兩會政協會議，所有委員全程口罩護體（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）

至於，坐在台下2057位政協委員全部口罩護體，先前入場時，也是口罩不離臉、量體溫，才能進入大會場。相較過去，有三層樓人民大會堂，一樓坐滿政協委員，二樓、三樓開放給相關人員或媒體拍攝，今年的場地幾乎「精簡淨空。」除了一樓坐滿人，二樓剩下禮儀樂隊，三樓記者席人數大縮減。

▲2020年大陸全國兩會政協委員通道採遠距採訪。（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）

另外，今年中外記者採訪兩會十分創新，全部採取遠端視頻。舉例，今年率先登場的政協委員通道，以往都是人山人海的中外記者。今年場地一樣在人民大會堂，安排受訪委員只有六人，外加少數大陸官媒入場，但不能面對面採訪。提問的記者被安排在幾公里遠的梅蒂亞中心，每場記者會大約只有50多人可以參加，透過直播視訊的問答方式，跟受訪者完全隔開。

今年，大陸兩會為了防疫，政協討論主題，除聚焦防疫工作階段性成果，還有疫情後的公衛體系改革備受關注。大陸全國政協常委、中國工程院副院長王辰表示，疫情後痛定思痛，完備完善公共衛生體制，加強醫學教育訓練人才，同時打造國家級醫學研究機構。 大陸全國政協常委、中國工程院首席研究員王階表示，武漢的金銀潭醫院，發現純中醫治療效果顯著，未來將繼續朝向中醫抗疫，結合西醫前進。