《反分裂國家法》頒布15年　港媒：大陸涉台法律「會有新安排」

▲大陸全國兩會正於北京舉行。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

港媒《文匯網》26日引述權威專家說法指出，大陸在涉台法律方面會有一定的安排，憲法中對台灣問題的表述相對較簡單，已不能適應兩岸關係的形勢與需要，「在憲法層面要對台灣做出更精細、更有權威性的法律安排，符合當前的形勢。」

大陸全國人大常委會委員長栗戰書25日進行全國人大常委會工作報告，在談及今後一個階段的主要任務時，栗戰書在第一項「確保憲法全面實施」任務中強調，要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅決反對和遏制「台獨」分裂勢力，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。與此一同列入這項任務的，還包括推進合憲性審查工作，以及涉港澳工作等。

▼大陸國家主席習近平、全國政協主席汪洋出席會議。

根據報導，一位不願透露姓名的權威專家指出，在全國人大常委會工作報告中以這樣不尋常的方式出現涉台問題與形勢有關，「香港問題是中國需要迫切應對的棘手問題，所以這次提出『港區國安法』，並列入全國人大常委會今後『確保憲法全面實施』的任務中。」

專家表示，台灣問題也放在這一任務中，陳述了對台的大政方針，但並沒有涉及到對台方面的具體法律法規內容，「這給我們透露出這樣的信息，未來中央在考慮台港澳問題的時候，要逐漸納入國家的憲政法律體系當中。」

專家指出，這也透露出大陸在涉台法律方面會有一定的安排，目前，憲法中對台灣問題的表述相對較簡單，已不能適應兩岸關係的形勢與需要，在憲法層面要對台灣做出更精細、更有權威性的法律安排，符合當前的形勢。

大陸《反分裂國家法》已頒行15周年，內部近期出現修改這部法律的聲音。專家強調，涉台法律法規建設方面，未來應該繼續完善，進行修正或修改，在涉台、涉港問題上，除了專門的法律法規以外，可能還會涉及到其他的法律法規安排，例如刑法、民法等，也要做出一系列的安排，「在涉港澳台問題，大陸日趨顯示出法治思維，這是國家治理能力建設的重要組成部分。」