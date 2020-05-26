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防疫復工／金色三麥在滬「暫吹熄燈號」　VIP卡剩32元..霸氣全退

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▲ 。（圖／翻攝　大眾點評、金色三麥微信號）

▲ 金色三麥上海分店暫時關閉，保留北京、蘇州門店。（圖／翻攝大眾點評　蘇州店）

記者任以芳／上海──北京報導

大陸新冠肺炎（COVlD-19）疫情回穩，在這波衝擊下復工復工快三個月，經營夜經濟的台商現況又是如何？三月底，赴陸發展的《金色三麥》受疫清衝擊，迅速設下停損點，在微信公眾號發消息，上海兩家分店4月1日起暫時正式閉店，明年品牌轉型重新展店，《ETtoday新聞雲》求證蘇州門店，業者表示確實有此事，客人儲值卡剩下金額將全部退回，目前只保留蘇州、北京兩家門市。

▲▼ 復工專題。（圖／翻攝　大眾點評、金色三麥微信號）

▲疫情爆發前，常有劇組到金色三麥上海店取景。（圖／翻攝　金色三麥微信號）

暫設停損點「退場求生存」

從台灣跨海到大陸發展的《金色三麥》，最早在蘇州展店，2015年正式登陸上海，選址靜安寺核心區，開設第一間釀啤酒主題旗艦店，之後在上海、北京又各開一家分店。因為標榜手工啤酒，快速主進攻大陸夜經濟市場。今年還跟大陸偶像劇《喬安你好》合作，劇組多次到店裡拍攝，沒想到疫情改變一切。

據了解，《金色三麥》蘇州、北京三月復工後，生意清淡，上海兩家店配合防疫到今年四月無法營業，業者快刀斬亂麻，決定設下停損點。《ETtoday新聞雲》記者也向蘇州店求證回應，「公司先保留蘇州、北京門店，上海兩家閉店，品牌重新升級，明年重新開張。」

▲▼ 復工專題。（圖／翻攝　大眾點評、金色三麥微信號）

▲金色三麥設下停損點，上海兩家先閉店，明年重新升級轉型。（圖／翻攝　金色三麥微信號）

閉店儲值卡「霸氣全退

《金色三麥》上海兩家分店有許多儲值會員，目前由蘇州門店負責退款，負責人員表示，「客人卡裡剩多少就退多少，之前遇過有32元人民幣，一樣照退。」必須先加入微信公眾號申請退款需求，業者一星期整合一次，每周四會統一退款。

除了處裡客人儲值卡退款，《金色三麥》上海兩家分店也要提前解約。依照上海市場行情來計算，在精華地段租一間300、400坪店，加上人事管銷、水電雜支、進貨食材等成本，一個月固定支出就要100多萬人民，不開店還少賠一點。疫情下，高租金是壓垮許多台商，陸商最後一根稻草，很多餐飲業者提前先退場，等待時機再進場重新開始。

▼ 上海兩分店會員儲值卡，金色三麥全額退款。（圖／翻攝　業者微信退款帳號）

▲▼ 上海兩分店會員儲值卡，金色三麥全額退款。（圖／上海台商提供）

無人消費酒廠忍痛倒掉」

不只《金色三麥》在上海過年期間是大陸餐飲旺季，許多釀酒廠提前大量備貨，所有酒槽都是滿的。加上，春節和情人節日期很接近，不少業者研發新商品，迎接節日消費人潮。結果，客人關家裡隔離，手工精釀啤酒也有60到90天保存期限，不少業者忍痛倒掉！預估這波疫情，上海所有手工精釀啤酒業者飽受衝擊，第一季整體損失超過上千萬人民幣。

大陸餐飲業因為這波疫情，倒了許多店家，也有很多業者觀望明年景氣回好轉，《金色三麥》在微信發布訊息品牌即將轉型升級，明年重回上海展店，並非永久退場，可見對於大陸市場還是有一定信心。

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲上海民眾出門逛街一率戴口罩。（圖／路透社）

疫情後「餐飲重新洗牌」

早在中美貿易打最激烈時候，上海長寧區老外街，許多小酒吧收一半。如今，目前，大陸消費信心回溫不足，上海許多精釀啤酒業者，顧客定位大都是白領、年輕人居多，受疫情影響，娛樂餐飲支出大幅減少，自然衝擊餐飲業績。未來，展店模式將會重新調整，不再以大型旗艦店為主。

過去，品牌業者寧可燒錢開旗艦店，防止被仿冒。這波疫情下，許多規模的酒吧被淘汰，能存活下來品牌，反而更有競爭優勢。在這個時間點設下損疫點，並非業者膽怯，而是養足實力再戰，大陸夜經濟還是很有商機。

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