療癒畫面曝光！逛全聯驚見「這一幕」讓她傻了　網狂讚：好像日本

▲全聯是家庭主婦們的好朋友。（圖／資料照）

記者康心禹／綜合報導

連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有，價格也非常實惠，征服不少家庭主婦們的心。近日就有一名網友分享全聯桃園平鎮延平店內部的照片，從畫面中可以看到，架上的物品整齊又齊全，空間非常的乾淨舒服，讓人看了賞心悅目，讓許多網友直呼「有日本超市的感覺！」

一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》裡面中曬出一張照片，用滿意的口吻表示，「分享一下我家旁邊的全聯，真心喜歡這樣整齊的地方。」畫面中可以看到全聯內部非常乾淨、舒適、整齊。

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▲全聯桃園平鎮延平店。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

照片一出後讓網友們紛紛驚呼，「有高級超市的感覺」、「有日本超市的感覺」、「看了心情好好」、「好整齊，而且貨很齊全，羨慕不已」、「看了有種很放鬆的感覺」、「強迫症患者看了真開心」、「店員很用心」。

此外，還釣出一票網友羨慕的表示，「ㄧ樣都全聯嗎⋯⋯我家這裡差好多喔⋯⋯」、「這家全聯感覺好高級，我家附近的全聯……」、「貨好齊～我去全聯老是看到剛被搶過的現場....」、「每家全聯的風格都不一樣，羨慕~我家這邊的全聯每次架上像被颱風掃過的感覺」、「我家附近的全聯架上總是亂七八糟，看了超痛苦的」。

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