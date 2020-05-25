台南市環保局招考清潔隊臨時人員　 6月6日、7日體能測驗

▲台南市環保局招考清潔隊臨時人員，共有4200多人完成報名，環保局訂6月6日、7日分批在遠東科技大學體育館舉辦體能測驗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局招考清潔隊臨時人員，共有4200多人完成報名，環保局訂6月6日、7日分批在遠東科技大學體育館舉辦體能測驗，參加測驗人員名單、梯次、報到時間、考場交通路線等資訊，已公告在環保局網站「訊息公告」區，請報考民眾自行上網查詢，不再另行通知。

台南市長黃偉哲關心應試者表示，體能測驗以徒手方式獨力負重米袋，依規定路線完成30公尺折返、共計60公尺之競速測驗，米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤。建議測驗時穿著運動鞋，嚴禁穿釘鞋或打赤腳，並請審慎評估自我體能現況，無法負重折返跑者請勿應試；測驗時應自行審酌健康狀況，調整步伐速度，切勿勉強應試，以免發生危險。

環保局長謝世傑說，應考人應依環保局公告的體能測驗時間及地點，攜帶報名時分發之入場證及有相片的證件(國民身分證、健保IC卡、駕照或護照)進行報到，未帶證件者不得應試。早到者恕不受理提前應試；逾報到時間尚未報到經唱名3次未到者視同棄權，不得要求另行補測。當天不開放親友陪考與入場，應考人應配合試場作業之規範。

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