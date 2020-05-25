　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市環保局招考清潔隊臨時人員　 6月6日、7日體能測驗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市環保局招考清潔隊臨時人員，共有4200多人完成報名，環保局訂6月6日、7日分批在遠東科技大學體育館舉辦體能測驗。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局招考清潔隊臨時人員，共有4200多人完成報名，環保局訂6月6日、7日分批在遠東科技大學體育館舉辦體能測驗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局招考清潔隊臨時人員，共有4200多人完成報名，環保局訂6月6日、7日分批在遠東科技大學體育館舉辦體能測驗，參加測驗人員名單、梯次、報到時間、考場交通路線等資訊，已公告在環保局網站「訊息公告」區，請報考民眾自行上網查詢，不再另行通知。

台南市長黃偉哲關心應試者表示，體能測驗以徒手方式獨力負重米袋，依規定路線完成30公尺折返、共計60公尺之競速測驗，米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤。建議測驗時穿著運動鞋，嚴禁穿釘鞋或打赤腳，並請審慎評估自我體能現況，無法負重折返跑者請勿應試；測驗時應自行審酌健康狀況，調整步伐速度，切勿勉強應試，以免發生危險。

環保局長謝世傑說，應考人應依環保局公告的體能測驗時間及地點，攜帶報名時分發之入場證及有相片的證件(國民身分證、健保IC卡、駕照或護照)進行報到，未帶證件者不得應試。早到者恕不受理提前應試；逾報到時間尚未報到經唱名3次未到者視同棄權，不得要求另行補測。當天不開放親友陪考與入場，應考人應配合試場作業之規範。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／中和車行遭掃射16槍！2人中彈　匪帶槍投案
小甜甜腎臟、膀胱裝支架　「高燒40度」差點休克
背叛8年女友偷吃3女「極樂車震」　《唐伯虎》男星引退15年慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

想開咖啡館嗎？　宜蘭創新育成中心開辦免費咖啡體驗課程

台東農產品初級加工場　饒慶鈴25日首頒登記證

南投3名總統教育獎得主都有運動天分　教練、學生「師徒」均得獎傳佳話

台南市環保局招考清潔隊臨時人員　 6月6日、7日體能測驗

台東縣新冠病毒檢驗25日啟動　減輕第一線醫護人員負擔

確保原鄉部落及偏鄉地區居民用路權　宜33線邊坡復建工程12月前完工

控民進黨搶水利會+農會　台南藍軍怒轟：蔡英文乾脆稱帝！

雲林縣府沼液沼渣、廚餘回收製肥料　1630公噸免費領取

阿中部長木屐+花襯衫爆紅　屏東縣觀光協會推秒殺「2020最時髦穿搭遊程」

台南正義哥追攝肇逃者助警破案　黃偉哲親頒感謝狀表揚急公好義精神

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

Ella陳嘉樺暖唱《晚安歌》淚崩　「謝謝你很努力，謝謝自己沒放棄...」

想開咖啡館嗎？　宜蘭創新育成中心開辦免費咖啡體驗課程

台東農產品初級加工場　饒慶鈴25日首頒登記證

南投3名總統教育獎得主都有運動天分　教練、學生「師徒」均得獎傳佳話

台南市環保局招考清潔隊臨時人員　 6月6日、7日體能測驗

台東縣新冠病毒檢驗25日啟動　減輕第一線醫護人員負擔

確保原鄉部落及偏鄉地區居民用路權　宜33線邊坡復建工程12月前完工

控民進黨搶水利會+農會　台南藍軍怒轟：蔡英文乾脆稱帝！

雲林縣府沼液沼渣、廚餘回收製肥料　1630公噸免費領取

阿中部長木屐+花襯衫爆紅　屏東縣觀光協會推秒殺「2020最時髦穿搭遊程」

台南正義哥追攝肇逃者助警破案　黃偉哲親頒感謝狀表揚急公好義精神

快訊／一氧化碳濃度超標！內湖3工人「受困下水道」　1人救出意識不清

只擦食用油狂曬太陽！　恐怖黑點讓他「切除整個鼻孔」臉上留恐怖洞

星期一症候群...約克夏徹底睡死！　爸猛拍狂搖完全沒反應

日官房長官稱強烈關注港版國安法　呼籲中國做出「明智應對」

Google Pixel 4a和4a XL可信傳聞總整理：詳細規格與上市時間

銀霞控訴誤診！　台大醫「怨委屈」：交由法律程序處理

台灣有能力「承接香港金融地位」？　網列3大無解難關：新加坡機率比較高

4月工業、製造業生產創新高　經濟部：5G應用與遠距需求帶旺

快訊／連開近16槍！欠貸20萬雙門跑車遭扣　中和火爆男射穿大腿傷2人投案

想開咖啡館嗎？　宜蘭創新育成中心開辦免費咖啡體驗課程

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

地方熱門新聞

公路總局養護士雨天巡路自撞身亡

韓國瑜剛說補完破洞！24小時內2路爆「天坑」

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

茶花莊園遭獨角仙軍團入侵

快訊／大陸籍抽砂船沉沒東椗島限制水域

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

台南安平四草大橋男浮屍身分查出

花蓮特教生被迫上課做防疫皂　校長拿去做公關

台南安平男浮屍請協助指認身分

怎麼了？鳳山男豪雨中「淡定洗頭」

客死他鄉越女家報恩「有洋蔥」

疫情降溫！中壢「大江」人潮大爆發

台南企業捐贈消防局災情勘查車1輛

桃園電箱冒煙號誌故障　警交通疏導

更多熱門

相關新聞

賴清德回台南投票　作風平民無警車前導

賴清德回台南投票　作風平民無警車前導

民進黨台南市黨部主委選舉24日舉行黨員投票，副總統賴清德上午前往南區新建路彰南里活動中心投開票所投票，並依規定排隊、戴上口罩、量體溫後進入投票場投票，不過現場只有數位維安人員維護副總統賴清德安全，投票後賴清德沒有發表談話，馬上搭車離去。

高雄清潔隊員上班摸魚「約閨密喝咖啡、爽血拚」 惹怒同事！

高雄清潔隊員上班摸魚「約閨密喝咖啡、爽血拚」 惹怒同事！

台南市成立災害應變中心

台南市成立災害應變中心

桃園市府資收加碼　最高每月5000元

桃園市府資收加碼　最高每月5000元

垃圾不丟溪　台南環保局加強河川垃圾清除維護

垃圾不丟溪　台南環保局加強河川垃圾清除維護

關鍵字：

台南市環保局清潔隊臨時人員體能測驗

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面