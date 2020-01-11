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影／北市一選區吳思瑤連任！沙啞發表勝選感言：讓文化教育像陽光空氣一樣重要

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▲▼2020凱道選前之夜,吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市第一選區民進黨立委吳思瑤宣布當選，「新政治的力量再次勝利！」（資料圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員在今（11）日投開票，台北市第一選區（士林、北投）民進黨立委候選人吳思瑤票數領先對手國民黨候選人汪志冰，在晚間8時於競選總部自行公布當選，她聲音沙啞提到，這一次是「新政治的力量再次勝利，也是正能量的勝利！」承諾連任後會持續努力，「讓文化教育議題變得像陽光空氣一樣重要。」正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

影／吳思瑤直播發表勝選感言：

吳思瑤在晚間8時於競選總部公佈，自己以7萬2702票，領先對手國民黨候選人汪志冰5萬6169票，差距約1.6萬票，得票率達到56.42%，她開心在競選總部奉茶並發表勝選感言：「新政治的力量，再次翻轉士林北投！」

她談到自己長期關注的「文化教育」領域，其實常常被選民擔心難以贏得選票，每當她孤獨為了文化教育議題問政，也會擔憂自己的努力不被媒體報導，不被人們關心，但她堅信「有文化，一個國家才會偉大；有文化，才是讓世界認識台灣的開始。」這些年也看見教育文化議題，已經逐漸成為主流，是這次勝利的價值之一。

▲▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委吳思瑤長期關注文化教育議題。（圖／記者李毓康攝）

吳思瑤也承諾連任後，會持續努力「讓台灣的文化教育，變得像陽光空氣水一樣重要。」她也提到自己發起編輯的《在地 real local：北投・天母》刊物，堅持「只賣不送」，鼓勵鄉親拿出300元購買，「這本書寫了一年多，不是拿來選舉用的，是大家交流分享用的，是這片土地的故事和心血」，她希望透過這本書出發，讓更多人重視在地故事，讓文化從士林北投開始邁向更遠的地方。

此次勝選連任，吳思瑤說雖然是5次參選以來遇過「最黑暗的一次選舉」，也知道很多選民比自己更氣，但鼓勵彼此「從這一刻起，我們一起放下好不好？」

吳思瑤表示，會看著對手得票的欄位數字，提醒自己要更努力，呼籲支持者「不要把不同立場的人、不支持我們的人視為敵人，不要把他們視為拒絕往來戶。」更落淚說，「我們要用更溫柔的善意，更溫暖的擁抱彼此，我們真的可以一起、真的可以一起努力讓這片土地更好！」

她再次強調自己堅持的「正能量」，「事實上正能量就是你們每一個人，就是台灣這片土地。而這一次士林北投，是正能量的勝利！」語畢也獲得在場民眾高呼慶賀。

▲▼民進黨下架吳斯懷晚會-吳思瑤。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨立委吳思瑤連任，感謝沒有投給自己的選民，認為「是未來努力的目標」。（資料圖／記者黃克翔攝）

吳思瑤接受媒體訪問時分享，4年前（2016）競選時，挑戰有30年資歷的國民黨資深立委丁守中，那場戰役其實並不是要挑戰藍綠板塊，更不是想戰勝任何一方意識形態，「而是新政治挑戰舊政治的戰役」，她解釋所謂的新政治「就是開放、自由、創新，超越政黨，還有一直以來關注的教育文化能夠成為台灣的熱門議題。」

此次「新政治」再次勝利，她感謝士林北投選民，讓長期關注文化教育這麼邊陲議題的她，能在當年和今年挑戰成功，也強調「更感謝沒有投給吳思瑤的選民，因為你們是我們努力的目標，這就是正能量！」

▲▼《中央選舉委員會》發布第10屆區域立法委員選舉結果，台北市第1選舉區各候選人得票數。（圖／翻攝自中選會）

▲《中央選舉委員會》發布第10屆區域立法委員選舉結果，台北市第1選舉區各候選人得票數。（圖／翻攝自中選會網頁）

根據《中央選舉委員會》於晚間9:30發布第10屆區域立法委員選舉結果，台北市第1選舉區各候選人得票數如下：

1號 王郁揚（無黨籍）得票數4,004，得票率1.9350%

2號 吳思瑤（民進黨）得票數107,850，得票率52.1206%

3號 李婉鈺（一邊一國行動黨）得票數6,636，得票率3.2070%

4號 孫士堅（合一行動聯盟） 得票數795，得票率0.3842%

5號 賴宗育（人民民主黨）得票數1,870，得票率0.9037%

6號 方儉（綠黨）得票數2,203，得票率1.0646%

7號 汪志冰（中國國民黨）得票數83,566，得票率40.3849% 

快訊／北市一選區吳思瑤守住「綠地」　競總高呼「恭喜勝選！」

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