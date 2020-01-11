　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市一選區吳思瑤守住「綠地」　競總高呼「恭喜勝選！」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市第1選區立委選情激烈，民進黨立委候選人吳思瑤今（9）日上午到北投自強市場奉茶拜票。（圖／記者林育綾攝）

▲台北市第1選區（士林、北投）立委選舉，民進黨立委吳思瑤自行宣布當選，順利連任。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員在今（11）日投開票，台北市第一選區（士林、北投）民進黨立委候選人吳思瑤票數在晚間7:40左右，領先對手國民黨候選人汪志冰超過1.6萬票，競選總部高呼恭喜勝選。但吳思瑤謙虛說，票數開出5成多，邁向6成，會等票數拉開、更穩定、等待更適當時機再發表勝選感言，「忍住喜悅，等待勝利」。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

吳思瑤為士林北投區現任立委，過去曾連任3屆台北市議員，出任教委會、財委會、工務委員會召集人。2016年第9屆立委選舉時，吳思瑤代表民進黨出征，擊敗國民黨7連霸資深立委丁守中，由市議會轉戰進入國會。此次參選第10屆立法委員，在11日晚間7:40左右票數累積至6.5萬，領先國民黨候選人汪志冰超過1.6萬。

影／吳思瑤領先汪志冰，在競選總部直播、開心奉茶：

吳思瑤的專長為文化及教育，自許為「政治圈的文化人」，以「正能量，好立委」為標語參選，4年來推動許多文化政策法案，包括文化基本法、國家語言發展法、文策院設置條例、藝文採購改革⋯等，獲得藝文、設計、建築領域人士的高度支持。

她也在士林北投推動「讀樂樂公園圖書館」等計畫，期望讓閱讀走入孩童的生活，堅持「閱讀是每個人進入文化最簡單的門檻」，也是她堅持推廣的重要使命。此外她更積極向文化部爭取爭取2億預算打造「北投生活環境博物園區」，承諾連任後，將全力推動台灣的景觀法，讓國內的建築法規更接地氣，幫助建築環境有更好的發揮空間；以及協助設計、教育等領域更站穩腳步，作為台灣公眾外交最佳武器。

▲▼ 吳思瑤照慣例，在投票後到美術館沈澱。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

▲吳思瑤照慣例，在今（11）日投票後到美術館沈澱，認為「藝術是最好的療癒」。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

此次選戰對手除了國民黨候選人汪志冰，也有一邊一國黨候選人李婉鈺，當時被外界稱為「3個女人的戰爭」，吳思瑤日前說這是自己「5次參選以來，遭受過最多抹黑與攻擊的一次」，更形容是「士林北投有史以來最黑暗的一次選舉」，但她依然堅持正能量，表示相信「邪不勝正」。選戰期間邀請許多文化人力挺，更向選民們表達嚴肅深刻的訴求：「政治圈需要有一位為了文化捍衛、發聲的委員。」

吳思瑤曾說「我會是國會裡最有熱情的國會議員」，如今她以行動證明一切，成為連任的勝出關鍵，除了承諾持續發揮正能量、持續為文化及教育努力，也感謝士林北投選民，讓長期關注文化教育這麼邊陲議題的她，能夠再度連任，再度挑戰成功。

ET快訊
全文／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任
神預言蔡英文「會破800萬票」！已破最高紀錄　網超狂分析：恐
快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」
快訊／韓國瑜致電蔡英文「祝賀當選」：一定服從選舉結果
即／韓國瑜神隱2小時承認敗選！韓冰臉頰爆紅　眼眶含淚
LIVE／韓國瑜一家3口從「祕密通道」登台現身！落後蔡英文2
快訊／民選最高票總統！蔡英文奪770萬票　打破馬英九紀錄
擁10萬粉絲「韓國瑜後援會」大翻盤！管理員：臥底的通通+1
即／差距250萬票！韓粉舉牌高喊：韓國瑜當黨主席　競總前崩潰
韓粉衝黨部痛罵「搞什麼罷免」電話不斷湧入　陳清茂講一講也哭了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

于美人：韓國瑜敗選感言是有史以來最有高度的

感謝郭台銘、柯文哲2位導師　李縉穎：藍綠高牆正在崩塌

全文／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任

2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃49席、國民黨19席

不斷更新／大幅度領先！蔡英文得票突破8百萬　贏韓國瑜262萬票

不斷更新／蔡英文破8百萬票　韓國瑜落後261萬票

快訊／新北第八選區江永昌衝破10萬票　競辦自行宣布連任成功…支持者瘋狂！

快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」

LIVE／衝破800萬票！「史上得票最高」蔡英文將宣布當選、召開國際記者會

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

于美人：韓國瑜敗選感言是有史以來最有高度的

感謝郭台銘、柯文哲2位導師　李縉穎：藍綠高牆正在崩塌

全文／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任

2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃49席、國民黨19席

不斷更新／大幅度領先！蔡英文得票突破8百萬　贏韓國瑜262萬票

不斷更新／蔡英文破8百萬票　韓國瑜落後261萬票

快訊／新北第八選區江永昌衝破10萬票　競辦自行宣布連任成功…支持者瘋狂！

快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」

LIVE／衝破800萬票！「史上得票最高」蔡英文將宣布當選、召開國際記者會

于美人：韓國瑜敗選感言是有史以來最有高度的

感謝郭台銘、柯文哲2位導師　李縉穎：藍綠高牆正在崩塌

全文／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任

2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃49席、國民黨19席

資深玉女現身投開票所　想念郭台銘...苦等卻遺憾錯過

不斷更新／大幅度領先！蔡英文得票突破8百萬　贏韓國瑜262萬票

不斷更新／蔡英文破8百萬票　韓國瑜落後261萬票

快訊／新北第八選區江永昌衝破10萬票　競辦自行宣布連任成功…支持者瘋狂！

快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」

政治熱門新聞

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／蔡英文最新開票情況

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

不斷更新／時力破100萬票　黃國昌準備進國會

韓國瑜與韓冰現身投票所　民眾包圍一度混亂　

投票幾點去人最少？網友揭關鍵時間點

台中市第二選區！　顏寬恒宣布敗選

相隔6.5km造勢！高雄韓蔡尬場「對比照」曝

不斷更新／韓國瑜：周一會進高雄市政府工作

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

即時開票看《ETtoday新聞雲》

更多熱門

相關新聞

沒能幫韓國瑜拿好成績　許淑華落淚

沒能幫韓國瑜拿好成績　許淑華落淚

「神力女超人」許淑華從南投第二選區開票起，就始終居於領先，最終自行宣布當選，她表示感謝對手水里鄉長陳癸佑，但身為韓國瑜北部競辦公室副執行長，她談到韓國瑜的選情卻一度落淚哽咽，表示沒能幫他在南投拿下好成績，心情很複雜。

關鍵字：

吳思瑤2020立委選舉2020大選2020台北市立委民進黨民主進步黨

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／蔡英文最新開票情況

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

不斷更新／時力破100萬票　黃國昌準備進國會

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

趙駿亞5萬交保道歉　推人原因曝

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面