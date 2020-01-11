快訊／北市一選區吳思瑤守住「綠地」　競總高呼「恭喜勝選！」

▲台北市第1選區（士林、北投）立委選舉，民進黨立委吳思瑤自行宣布當選，順利連任。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員在今（11）日投開票，台北市第一選區（士林、北投）民進黨立委候選人吳思瑤票數在晚間7:40左右，領先對手國民黨候選人汪志冰超過1.6萬票，競選總部高呼恭喜勝選。但吳思瑤謙虛說，票數開出5成多，邁向6成，會等票數拉開、更穩定、等待更適當時機再發表勝選感言，「忍住喜悅，等待勝利」。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

吳思瑤為士林北投區現任立委，過去曾連任3屆台北市議員，出任教委會、財委會、工務委員會召集人。2016年第9屆立委選舉時，吳思瑤代表民進黨出征，擊敗國民黨7連霸資深立委丁守中，由市議會轉戰進入國會。此次參選第10屆立法委員，在11日晚間7:40左右票數累積至6.5萬，領先國民黨候選人汪志冰超過1.6萬。

影／吳思瑤領先汪志冰，在競選總部直播、開心奉茶：

吳思瑤的專長為文化及教育，自許為「政治圈的文化人」，以「正能量，好立委」為標語參選，4年來推動許多文化政策法案，包括文化基本法、國家語言發展法、文策院設置條例、藝文採購改革⋯等，獲得藝文、設計、建築領域人士的高度支持。

她也在士林北投推動「讀樂樂公園圖書館」等計畫，期望讓閱讀走入孩童的生活，堅持「閱讀是每個人進入文化最簡單的門檻」，也是她堅持推廣的重要使命。此外她更積極向文化部爭取爭取2億預算打造「北投生活環境博物園區」，承諾連任後，將全力推動台灣的景觀法，讓國內的建築法規更接地氣，幫助建築環境有更好的發揮空間；以及協助設計、教育等領域更站穩腳步，作為台灣公眾外交最佳武器。

▲吳思瑤照慣例，在今（11）日投票後到美術館沈澱，認為「藝術是最好的療癒」。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

此次選戰對手除了國民黨候選人汪志冰，也有一邊一國黨候選人李婉鈺，當時被外界稱為「3個女人的戰爭」，吳思瑤日前說這是自己「5次參選以來，遭受過最多抹黑與攻擊的一次」，更形容是「士林北投有史以來最黑暗的一次選舉」，但她依然堅持正能量，表示相信「邪不勝正」。選戰期間邀請許多文化人力挺，更向選民們表達嚴肅深刻的訴求：「政治圈需要有一位為了文化捍衛、發聲的委員。」

吳思瑤曾說「我會是國會裡最有熱情的國會議員」，如今她以行動證明一切，成為連任的勝出關鍵，除了承諾持續發揮正能量、持續為文化及教育努力，也感謝士林北投選民，讓長期關注文化教育這麼邊陲議題的她，能夠再度連任，再度挑戰成功。