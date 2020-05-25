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本只是輕症！18歲女頸部熱痛...成「首例併發症病患」　醫嘆：新冠病毒真奸巧

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喉嚨痛,食道。（圖／記者趙于婷攝）

▲新冠病毒讓18歲女性病患併發亞急性甲狀腺炎。（圖／記者趙于婷攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情在台灣日趨穩定，但其併發症多樣到讓人措手不及。急診醫師吳昌騰分享一個研究，指出一名18歲女性病患因症狀輕微，很快就康復，想不到卻併發「亞急性甲狀腺炎」，花近40天才將甲狀腺功能和炎症指標恢復正常，也讓吳昌騰感嘆「新冠病毒真的是奸巧！」

醫師吳昌騰在《來講兒科急診的543》分享內分泌和代謝性疾病權威雜誌發表的一篇文章，報告第一例與新冠病毒感染相關的亞急性甲狀腺炎病例。研究表示，一名18歲女性病人在新冠病毒口咽拭子檢測陽性15天後，出現發熱，頸部疼痛，且疼痛還會延展至下巴。由於病人的COVID-19症狀輕微，病人在數天內已完全康復。

請繼續往下閱讀...

想不到，醫師幫女性病人做理學檢查時，發現病人出現心跳加快，觸診時甲狀腺疼痛和腫大，最後被診斷為「亞急性甲狀腺炎」，開始接受皮質類固醇治療。雖然病人的頸部疼痛和發熱在兩天內恢復，其餘症狀在一周內恢復，而甲狀腺功能和炎症指標在40天內恢復正常，但這是首次感染新冠病毒後的出現亞急性甲狀腺炎病例報告。

▲▼ 。（圖／翻攝自吳昌騰粉絲團） 

▲亞急性甲狀腺炎好發於年輕或中年女性。（圖／翻攝自吳昌騰粉絲團）

吳昌騰指出，亞急性甲狀腺炎好發於年輕或中年女性，症狀會出現在上呼吸道感染後1-4週，目前認為可能由病毒感染所致。其主要病理是甲狀腺濾泡上皮細胞受到破壞，且發炎細胞侵入甲狀腺濾泡中，使得濾泡失去其完整性，造成濾泡內儲存的甲狀腺荷爾蒙被釋放出來、進入血液循環中。

吳昌騰進一步解釋，患者初期會出現甲狀腺功能亢進表現，如「心悸、盜汗、手發抖及體重減輕」等。另外，由於發炎關係患者會發燒，抽血檢查發炎指數(ESR，CRP)會增加，但患者不會出現「眼突」情形；出現疼痛腫塊有時會牽扯到下顎、耳朵、前胸、喉嚨等部位。

治療方面可採取藥物治療，多數病人需服用非類固醇消炎止痛藥（NSAID）來緩解症狀。吳昌騰表示，若症狀較輕，用普拿疼來止痛即可；嚴重者則須服用皮質類固醇。一般而言，服用類固醇之後可快速改善症狀。在一週後便可逐漸減少類固醇劑量。

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