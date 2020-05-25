信義區大樓地下室驚見骨灰罈！民俗專家曝「孤魂用途」：小朋友比較好使喚

▲台北市信義區一棟大樓地下室驚見骨灰罈，民俗專家廖大乙直指冥冥之中有安排。（圖／本人提供）

地方中心／採訪報導

北市信義區一名大樓管理員日前巡查時，無意間於地下室發現一個骨灰罈，不過社區無人認領後，便轉交警方做後續處理，而接觸到的員警還不慎煞到。對此，知名民俗專家廖大乙25日接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，若無名氏的骨灰罈遭任意擺放，極有可能為有心人士刻意作為，不過他說「因管理員心存善念，所以冥冥之中有安排，孤魂得以被找到」。

廖大乙表示，一般骨灰罈都會擺放於專門的納骨塔，在大樓的話不排除是有人因恩怨情仇故意放的，或者是「為了升官發財」，通常骨灰罈上方都會刻有名字，祖孫可依循來認領，不過這個咖啡色骨灰罈被發現後遲遲都無人認領，因此他認定應是無名氏骨灰罈，而民間就有民眾會刻意擺放「無主孤魂」的骨灰罈，用來招財或者升官。

廖大乙進一步提到，骨灰罈被發現的地點為何無須探討，重要的是根據撿骨師說法「骨灰罈內擺放的為孩童、身形較小的人骨」，就此推測應該裡頭擺放的應是小朋友，直指「因為小朋友天真單純，沒有什麼社會經驗，因此比較好使喚」；另外「因管理員心存善念，所以冥冥之中有安排，孤魂得以被找到，也算是一種緣分，未來孤魂也會繼續默默幫助管理員」。

▲國際命學教授楊登嵙也提出相關看法。（圖／本人提供）

國際命學教授楊登嵙25日接受《ETtoday新聞雲》採訪時認為，就此一事件來看，應要盡速找到骨灰罈為哪個子孫、家屬擺放並聯絡，避免擾亂磁場，恐會出現靈異事件，而沒有辦法聯絡的話，極有可能是人為刻意擺放，該大樓管委會應將骨灰罈完整處理，拿至百姓公廟，讓亡者有安居之所。

廖大乙說，民眾想驅邪的話，可使用白米與鹽巴一起從屋內灑到屋外，並切記要從身體腰部下方、肚臍下的位置開始動作，或可到附近廟宇燒符咒、吸香爐，另外打開骨灰罈時應要注意自己的生肖，若當日剛好為所屬生肖正沖日，就要避免打開的行為，否則將有所觸犯；楊登嵙則建議民眾可請法師由地下室一路往上灑淨水，除掉大樓的負面磁場，若真的不慎煞到，前往宮廟收驚會比較好。



►整間都是粉紅色、獨角獸，拍到用光記憶體

二手票券豐富你的生活



【更多新聞】

基隆女連續行竊！20多歲新手媽「超音波照+手冊」被偷哭了…店員曝犯案手法



14次啪啪後…讓15歲小女友懷孕又墮胎！ 男大生自認：我是公狗只想發洩



40歲補教師與14歲國中妹「9個月車震15次」 公園、賣場…都是「運動場」

