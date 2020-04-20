2周援助延到4周還不夠！陸赴塞爾維亞專家組再次被挽留

▲塞爾維亞巨型廣告，感謝中國大陸援助。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸3月21日派出抗疫醫療專家組赴塞爾維亞，進行為期2周的援助，但在塞國政府的要求下，將援助延長至4周。不過，就在4周期限結束前，塞國政府又再次要求延期，希望專家能繼續陪伴塞爾維亞，完成抗疫鬥爭。

根據《環球時報》報導，大陸專家組3月21日抵達塞爾維亞後，馬不停蹄地各個城市間穿梭，與塞軍方和醫療部門進行緊密溝通，對塞爾維亞在檢測、隔離和針對不同程度的病患的治療方面提供了很多建議，將抗疫的成功經驗與塞方分享。

▼塞爾維亞的機組人員舉起五星旗。



在大陸專家的建議下，塞爾維亞很快在全國建立起多所「方艙醫院」，對所有輕重症病人實施「應收盡收」，輕症患者集中在「方艙醫院」隔離治療，重症病人則安排在傳染病醫院進行治療。

大陸專家還深入塞爾維亞各地的醫院、養老院進行實地考察，對如何收治確診病人、如何減少醫護感染、定點醫院如何分級管理等給出改進方案。

▼塞爾維亞加速搭建「方艙醫院」。



塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）近日表示，塞爾維亞的呼吸機數量現在在該地區是數一數二的，其中最大的幫助來自中國。塞財政部長馬里也表示，塞中良好關係使塞爾維亞從中國得到了及時和必要的支援，這是塞能很快控制疫情並恢復經濟的重要原因，他預計塞爾維亞明年能成為歐洲經濟增長最快的國家之一。

報導提到，塞方對大陸專家的建議非常重視，總統武契奇多次在電視講話中強調」嚴格按照中國專家的建議去做」，雖然中國專家原計劃只在塞爾維亞停留兩周時間，但在武契奇總統的請求下，專家組決定延長在塞時間，近日，武契奇總統再次請求，希望中國專家能繼續陪伴塞爾維亞，完成這場抗擊疫情的鬥爭，並再次獲得回應，願意繼續提供幫助與支持。

▼塞爾維亞總統武契奇感謝中國大陸援助。

