范雲爆藍委硬凹國稅局公務員做選民服務　財政部：全盤檢討

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者李毓康攝）



記者楊蕓／台北報導

民進黨立委范雲日前踢爆國民黨立委硬凹國稅局公務員做選民報稅服務，且近3年國稅局到該委員選區服務量比例將近7成，質疑獨厚特定委員。對此，財政部官員回應，將視各區國稅局回報與立委、議員合作的服務情形後，通盤調整人力運用合理性。

今年報稅季到，立委范雲指日前接獲陳情，質疑國民黨委員硬凹國稅局公務員配合到選區做選民服務，包括星期一到星期天都要排班，週間上班時間要支援，下班後晚上的7點到9點也要排班；星期六跟日要從白天排班到晚上9點；「雖然長官說可以請領加班費，但因為加班費有額度上限，所以根本領不到」；此外，假日排班可以領雜費400元，但檢舉人質疑，這筆費用誰出？

台北市國稅局回應，到轄內里辦公室協助民眾申報是「行之有年」的政策，只要地方基層有需要，他們都會去，並非是為特定民代做選民服務。

不過，范雲24日再度質疑國稅局獨厚特定委員，她指出，過去3年台北市國稅局到該委員選區服務量比例高達68％，「該行政區國稅局分局員工，3年來承擔全台北市超過一半的租稅服務，且該行政區僅佔台北市人口的8.32%」，直言「走出國稅局都走到委員選區」、「台北市國稅局高官還要繼續包庇？」

對此，根據《中央社》報導，財政部官員回應，將全盤進行檢討，先請五區國稅局回報與立委、議員合作提供夜間或假日報稅服務的情形，如場次頻率、時段及加班費支出等，通盤調整人力運用合理性，以及非上班時間加班的必要性。