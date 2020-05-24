筍農摔落河谷「呼救」4個小時被發現　大溪警消冒雨救援

▲筍農摔落河谷，大溪警消冒雨救援。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

連日梅雨紛紛，桃園市復興區一名黃姓筍農，23日獨自前往家中綠竹筍園採收竹筍，疑因天雨地面濕滑，不慎滑落溪谷。未料，黃民未帶手機，只能開口大喊呼救，4個多小時後，附近居民聽到呼救聲前往發現後報案，大溪警分局三民派出所獲報，通知復興消防分隊支援協助，在警、消合作下，將黃民送醫救治，解除一場虛驚。

▲▼筍農摔落河谷，大溪警消冒雨救援。（圖／大溪警分局提供）

大溪警分局24日表示，黃姓筍農(53歲)冒雨採收綠竹筍，過程中疑因地面濕滑，不慎滑落溪谷。由於黃民恰巧沒帶行動電話，只能大聲呼救，約15時許附近居民聽到呼救聲前往發現後報案，該局三民派出所獲報，副所長柳自南立即率警員蔡昱德、鍾昇佑前往搜救，警方到場後發現黃跌落約3公尺深河谷，並向附近居民借來鋁梯下至溪谷查看，發現筍農時頭部明顯外傷意識尚清楚，有輕微失溫情形。

但黃姓筍農表示肩、頸部劇烈疼痛，為避免造成二次傷害，警方通知復興消防分隊支援協助，警、消合作下，於當日16時許，將受傷之黃姓筍農送上救護車，轉送醫院治療。警方呼籲，近日山區雨勢不斷，經常雨勢驟降造成地面濕滑情形，前往山區耕作、務農最好結伴而行，並攜帶行動電話，天候不良須三思而行，避免發生危險。

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