護理師忘了「買過2張保單」！宏泰人壽客服花1年時間　終於救回140萬元還本金

▲宏泰人壽客戶服務中心經理許涵棣耗費近8個月的時間，終於讓保戶順利兌領5張總價值140萬元的還本金支票。（圖／宏泰人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

保險業經常找不到失聯保戶，導致出現應給付、卻苦無人領的保險金。宏泰人壽近日也發生類似案例，客戶服務中心經理許涵棣為了找尋一名保戶，耗費近8個月的時間，終於讓保戶順利兌領5張總價值140萬元的還本金支票。

宏泰人壽轉述，客服經理許涵棣核對應付未付名單時，發現寄給一位陳姓保戶的1張100萬元、4張10萬元還本金支票遲遲未兌領，甚至其中3張支票已逾一年有效期限而失效，幾度依循保戶投保時填寫的幾支聯繫電話撥打，卻已成空號或無人接聽，甚至請保單服務業代協尋依然沒有結果。

據了解，由於這名保戶是一家大型醫院的護理師，原始保單簽約日期是在1998年，宏泰人壽20年來皆將繳費通知郵寄至保戶任職的醫院，2張保單的續期保費皆持續正常繳費至保單期滿，且5張還本金支票皆未被退回公司，因此研判透過醫院應較有機會聯繫上保戶。

依循保單資料致電到醫院護理部，護理部卻告知「查無此人」，電話轉到急診部又說可能在洗腎室，電話繞遍了整間大醫院卻無進展，只好再致電醫院人事室，但人事室表示需對同仁個資保密恕無法提供，研判這位護理師很可能已退休。

宏泰人壽表示，許涵棣詢問醫院的公關室主任，透過主任居間聯繫，保戶終於在8個月之後主動聯繫宏泰人壽客戶服務中心，護理師起初以為是宏泰人壽弄錯了，核對確認後才想起她投保過宏泰人壽2張保單。

「尋人任務」前後歷時近一年的時間，許涵棣終於找到這位保戶，並且將保險金歸原主，護理師也因這筆退休保險金不無小補。

許涵棣表示，有些保戶可能因搬家、移民，更換工作等因素，導致保險公司找不到人領取保險金。宏泰人壽也表示，不論過程崎嶇艱辛，都會持續尋人，直到物歸原主，同時也提醒每位保戶應妥善保存自己的保單，若遇聯繫資訊更動，也務必主動通知業務人員或保險公司辦理變更，以維護自身的保險權益。

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