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安聯人壽宣布「員工投保補貼政策」！公司加碼補助3000元　協助同仁退休規劃

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▲安聯人壽總部。（圖／安聯人壽提供）

▲安聯人壽協助員工規劃退休。（圖／安聯人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

除了薪水、年終與帶薪休假，一般民眾應該不曾向公司要求退休金福利。安聯人壽27日宣布，為提供員工更優質的退休保障，安聯員工投保特定員工專案年金險，月繳3000元以上，並完成「數位體驗日」挑戰，公司將定額補助3000元，以此協助員工規劃退休，並積極留下人才。

根據2019企業員工退休理財調查中顯示，有超過7成民眾選擇加入或繼續服務企業前，十分重視企業是否願意提供員工額外的退休福利，然而只有36.2%民眾把握取得退休前每月薪資的6成維持生活品質，顯示公司企業可積極扮演提供退休規劃或退休資訊的角色。

安聯人壽指出，員工除了運用勞退提撥機制增加自提部分外，雇主也可再加碼提撥為員工強化退休資源，也是一種留才的方式。

安聯人壽總經理林順才表示，其實歐美企業已將退休金福利視為人才薪酬包裹的一環，身為德商的安聯在台灣紮根，也將此觀念帶進台灣，不只保障在職福利，更關心員工退休生活，因此精選優質保險商品並訂定補助方案，鼓勵員工提早作退休規劃。

林順才說，安聯員工投保特定員工專案變額年金保險，月繳3000元以上，並參加「數位體驗日」如透過安聯e網通進行投資標的轉換或單筆追加，則可獲得參加獎勵金3000元，藉由定期定額投入，長期累積退休金，樂享老後無憂。

「公司補助員工3000元、參加特定員工專案變額年金保險的方案，除了帶動同事的投保率外，更大的意涵在於實際讓同仁感受到公司對員工的重視與加深公司認同感。」安聯人壽表示，除鼓勵內部同仁投保，藉由時間複利的效果，達成足夠的退休報酬，也呼籲民眾趁年輕開始自儲退休金，加速退休金帳戶累積，持續投資、持續成長，提前達成財富自由、提早退休目標。

據悉，安聯人壽曾連續2年獲得「HR Asia最佳企業雇主獎」，而安聯集團每年對全球所有員工統一進行公司認同度大調查，在台灣安聯人壽員工的調查結果中，多項指標均連續4年摘冠，2019年更以90%蟬聯第一。

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