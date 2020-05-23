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美艦試射最新激光武器　成功摧毀飛行中的無人機

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▲美軍新型高能激光武器預計擁有150千瓦激光。（圖／取自美軍官網）

▲美軍新型高能激光武器預計擁有150千瓦激光。（圖／取自美軍官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國海軍太平洋艦隊近日宣布，兩棲船塢登陸艦「波特蘭」（USS Portland，LPD 27）發射出新型高能激光武器（Laser Weapon System Demonstrator，LWSD），成功擊落一架正在飛行的無人機，可以說是首度系統層級啟用高能級固態激光器。

根據CNN報導，美軍暫時不透露測試的具體位置，只說發生在16日的太平洋地區，而對於激光武器的戰力也未提及半分，但根據國際戰略研究所的2018年報告顯示，預計擁有高達150千瓦激光。

對此，波特蘭司令官卡里·桑德斯（Karrey Sanders）上尉在聲明中表示，透過對無人機和小型飛行器進行先進的海上測試，他們將獲得有關「固態激光武器系統」演示器對抗潛在威脅能力的珍貴信息，同時憑藉這新的先進能力，重新為海軍定義海上的戰爭。

格魯曼公司（Grumman ）曾為美軍武裝部隊研製導能武器（directed-energy weapons，DEW），而新型的高能激光武器就是從其中研發而成的，曾於2014年安裝在「龐塞號」（USS Ponce）船塢登陸艦上。

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